Corée du Nord : Kim Jong-un appelle à l'expansion rapide des capacités nucléaires du pays

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à l'«expansion rapide» des capacités atomiques de son pays face aux exercices militaires conjoints menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud, qui, selon lui, veulent «déclencher une guerre».

Pyongyang hausse le ton. Lundi 18 août, les forces armées américaines et sud-coréennes ont lancé l'opération Ulchi Freedom Shield 2025 (UFS25), de grandes manœuvres militaires conjointes organisées chaque été afin de se préparer à une éventuelle attaque de la Corée du Nord.

Mais ces exercices, qui mobilisent plus de 20.000 soldats des deux pays, suscitent la colère du leader nord-coréen Kim Jong-un.

Kim Jong-un a plaidé pour une expansion rapide des capacités atomiques de la Corée du Nord face à son voisin du Sud et son allié américain. KCNA via REUTERS

«La situation actuelle requiert que nous opérions un changement radical et rapide de la théorie et de la pratique militaires existantes ainsi qu'une expansion rapide de la nucléarisation», a déclaré le chef d'Etat à l'occasion d'une visite effectuée sur un chantier naval d'un destroyer de classe Choe Hyon.

Le président sud-coréen tente d'apaiser les tensions

«Les liens militaires USA-Corée du Sud croissants et leur démonstration de force sont la manifestation la plus évidente de leur volonté de déclencher une guerre», a-t-il également estimé, cité mardi par l'agence de presse officielle de Pyongyang, KCNA.

De son côté, la Corée du Sud et son allié américain ont assuré que leurs exercices annuels n'avaient qu'une «vocation défensive».

Le président sud-coréen de centre-gauche Lee Jae-myung, élu début juin, a promis vendredi dernier de «respecter» le système politique nord-coréen et de construire une «confiance militaire» bilatérale. Mais en face, Pyongyang dit n'avoir aucun intérêt à apaiser les tensions avec Séoul.

La Corée du Sud a par ailleurs retiré début août les haut-parleurs qui diffusaient de la K-pop et des bulletins d'information à la frontière, l'armée affirmant par la suite que le Nord était en train de faire de même. Une information néanmoins démentie par l'influente sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong.