Finlande : un député de 30 ans meurt dans l'enceinte du Parlement

Le député finlandais Eemeli Peltonen, âgé de 30 ans, est mort ce mardi dans l'enceinte du Partement, selon l'administration de cette institution.

Une fin tragique pour l'homme politique. Les autorités finlandaises ont annoncé, ce mardi, la mort du député du parti social-démocrate, Eemeli Peltonen, survenue le même jour dans l'enceinte du Parlement.

«La personne décédée dans le bâtiment du Parlement le matin du 19 août est Eemeli Peltonen, un député dont c'est le premier mandat», a indiqué le service de presse du Parlement dans un communiqué.

Pour l'heure, cette même source ne précise pas les causes du décès de l'homme politique âgé de seulement 30 ans.

Pas d'acte criminel suspecté à ce stade

De son côté, la police finlandaise a annoncé avoir ouvert une «enquête sur les causes du décès», concédant toutefois qu'elle ne «soupçonnait pas d'acte criminel à ce stade».

Côté politique, les hommages ont vite afflué. «Le décès d'Eemeli Peltonen me bouleverse profondément, ainsi que nous tous», a notamment écrit Tytti Tuppurainen, la présidente du groupe parlementaire social-démocrate auquel il appartenait. «C'était un membre très apprécié de notre communauté et il nous manquera profondément», a ajouté cette dernière.

Le président finlandais Alexander Stubb, ainsi que de nombreux députés, ont aussi rendu hommage à la mémoire du jeune homme politique. «Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles tragiques du Parlement», a écrit le chef d'Etat sur X.

Le drapeau finlandais a été mis en berne mardi devant le bâtiment du Parlement dans le centre d'Helsinki en signe de deuil. Originaire de Järvenpää (sud), Eemeli Peltonen avait indiqué fin juin être en congé maladie suite à une infection nosocomiale contractée au printemps lors du traitement d'une maladie rénale. Les députés finlandais sont actuellement en congés d'été, la session d'automne commençant le 2 septembre.