«Je crois que Poutine a accepté ma proposition» : voici le moment clé de la réunion entre Donald Trump et les chefs d'Etat européens, selon certains analystes

A la Maison Blanche, ce lundi 18 août, Donald Trump a révélé à Emmanuel Macron qu'«aussi fou que cela puisse paraître», il pensait avoir réussi à obtenir un accord trilatéral avec Vladimir Poutine.

Une révélation de la plus haute importance ? Lors de la réception de Volodymyr Zelensky et des chefs d'Etat européens à la Maison Blanche, ce lundi 18 août, un échange entre Donald Trump et Emmanuel Macron a particulièrement retenu l'attention. Le président américain semble expliquer avoir trouvé un accord avec Vladimir Poutine.

«Nous avons mis en place un accord trilatéral», a-t-il d'abord dit à voix basse en direction d'Emmanuel Macron. Il reprend, en se félicitant d'avoir mis en place un accord très délicat : «Je pense que Vladimir Poutine veut signer l'accord. Je pense qu'il veut signer l'accord, pour moi. Vous y croyez, aussi fou que cela puisse paraître ?», a déclaré, plein d'enthousiasme, le président américain. Il a ensuite demandé à son homologue français de s'asseoir avant de demander à toute l'assemblée de les imiter : «Asseyez-vous».

A l'issue de sa rencontre avec le chef d'Etat russe, ni Donald Trump ni son invité, en Alaska, n'avaient pourtant laissé imaginé qu'une issue positive avait émané de leur rencontre, le 13 août dernier.

Après leur rencontre, les deux hommes ont fait face à la presse, où Donald Trump a notamment expliqué : «Nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points», évoquant également «progrès considérables» et une «réunion extrêmement productive». Mais, réaliste, il a également avoué qu'aucune paix ni cessez-le-feu n'avait été obtenu : «Nous n'y sommes pas parvenus», résumait-il.

Lors de ce nouveau sommet, ce lundi, entre le 47e président américain et les personnalités politiques les plus influentes d'Europe (Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz, Mark Rutte ou encore Ursula von der Leyen), Donald Trump a cette fois-ci expliqué avoir discuté des garanties de sécurité souhaitées pour l'Ukraine, qui «devraient être fournies par différents pays européens, en coordination avec les Etats-Unis».

Dans sa publication, il confirme même être «très heureux de cette possibilité de paix entre la Russie et l'Ukraine».

Après ce rendez-vous, Donald Trump a également expliqué avoir fait «accepter» à Vladimir Poutine «des garanties de sécurité pour l'Ukraine».