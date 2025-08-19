Malgré une décision de justice qui a déclaré leur grève illégale, les hôtesses et stewards d'Air Canada poursuivent leur mouvement

Les hôtesses et stewards d'Air Canada ont décidé de poursuivre leur grève, lundi 18 août au soir, malgré une décision de justice ayant déclaré illégal leur arrêt de travail qui paralyse la plus grande compagnie aérienne du pays depuis samedi dernier.

Le mouvement se durcit. Environ 10.000 stewards et hôtesses de l'air de la compagnie aérienne Air Canada ont cessé le travail le depuis samedi dernier pour demander des augmentations de salaire et une compensation pour le travail au sol non rémunéré, provoquant l'annulation de centaines de vols.

Air Canada a due supprimer des centaines de vols durant le week-end, clouant ainsi ses avions au sol. Chris Helgren/REUTERS

Quelques heures plus tard, le gouvernement canadien, estimant que la grève «affectait directement l'économie canadienne», a décidé d'intervenir, invoquant une disposition légale pour suspendre la grève et forcer les deux parties à un arbitrage contraignant.

Une obligation de reprendre le travail rejetée par les syndicats

Mais les salariés d'Air Canada ont choisi dimanche de défier l'injonction du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), le tribunal réglementaire qui leur avait ordonné de reprendre le travail.

Lundi 18 août, ils ont de nouveau affirmé leur détermination et annoncé qu'ils ne reprendraient pas le travail, même si les régulateurs du CCRI ont augmenté la pression en exigeant aux personnels de bord «de reprendre immédiatement leurs fonctions et de s'abstenir de participer à des activités de grève illégales».

The era of airlines making billions off the unpaid labour of flight attendants is in its final days. Flight attendants are standing strong from coast to coast today to tell Air Canada loud and clear: unpaid work won't fly. #UnfairCanada#UnpaidWorkWontFlypic.twitter.com/aZPQaG51SJ — Mark Hancock (@MarkHancockCUPE) August 11, 2025

«Si Air Canada pense que les avions voleront cet après-midi, ils se trompent totalement. Cela n'arrivera pas aujourd'hui», a déclaré Mark Hancock, président du syndicat canadien de la fonction publique, lors d'une conférence de presse.

Le Premier ministre déplore cette situation

«Les entreprises les plus rentables utilisent tous les outils à leur disposition pour imposer des salaires de misère et écraser les droits des salariés. Le seul objectif de nos membres est d'être payés pour leur temps de travail», a renchéri Candace Rennick, secrétaire-trésorière du même syndicat.

S'exprimant pour la première fois sur le sujet, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a déclaré lundi aux journalistes à Ottawa qu'il était «décevant» que huit mois de négociations entre la compagnie et le syndicat n'aient pas abouti à un accord.

«Nous reconnaissons pleinement le rôle crucial que jouent les agents de bord pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs familles lorsqu'ils voyagent», a-t-il déclaré. «Il est important qu'ils soient équitablement rémunérés», a-t-il ensuite ajouté, avant d'expliquer que le Canada se retrouvait face à des centaines de milliers de citoyens et visiteurs confrontés à une situation difficile.

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.