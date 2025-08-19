Pakistan : près de 400 morts dans le nord du pays après les pluies de mousson dévastatrices

Au moins 393 personnes ont été tuées depuis jeudi dans des pluies de mousson torrentielles au Pakistan, ont annoncé mardi les autorités, alors que les opérations se poursuivent pour sortir des dizaines de corps encore ensevelis.

Des chances de survie «très minces». Dans les villages montagneux du nord du Pakistan, frappés par des pluies de mousson dévastatrices, qui ont fait environ 400 morts, 393 selon un dernier bilan des autorités locales relayé ce mardi, l’espoir s’amenuise ce dimanche pour retrouver des survivants parmi les quelques dizaines de personnes portées disparues. Sur place, secouristes et habitants fouillent les décombres depuis près d'une semaine.

Jeudi dernier, des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays, provoquant inondations, crues et glissements de terrain. Une catastrophe naturelle qui a emporté des villages entiers et laissé de nombreux habitants prisonniers des décombres. La plupart des victimes ont été emportées par des crues subites, sont mortes dans l'effondrement de leur maison ou ont été électrocutées.

317 décès en 48 heures

Très fortement touchée, la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, a enregistré à elle seule 317 décès en 48 h. Selon les autorités, cela représente la moitié des morts de cette saison de mousson.

Dans le seul district de Buner, «au moins 150 personnes sont portées disparues et pourraient être coincées sous les débris de leurs maisons ou avoir été emportées par les eaux», a annoncé dimanche à l'AFP Asfandyar Khattak, directeur de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes pour la province du Khyber-Pakhtunkhwa.

Mais malheureusement, «leurs chances de survie sont désormais très minces», assure Bilal Ahmed Faizi, porte-parole des secours de la province. Ce dernier précise également qu’une «dizaine de villages ont été dévastés par ces pluies torrentielles» au total.

2.000 secouristes déployés

Un constat dramatique alors que 2.000 secouristes ont été déployés par l'Autorité de gestion des catastrophes de la province dans les villages les plus touchés. Aux côtés des habitants, ils fouillent les débris dans l’espoir de retrouver des survivants. Le district de Buner, en partie enseveli sous une coulée de boue, recense au moins 208 morts. Sur place, les personnes ayant survécu refusent d’évacuer afin d’aider les secouristes.

«Nous continuons à chercher nos proches, à chaque corps retrouvé, on ressent une profonde tristesse mais aussi un soulagement car on sait que la famille pourra récupérer la dépouille», raconte Mohammed Khan, un habitant du district où trois pelleteuses s'activent.

Mais le porte-parole des secours de la province explique que le travail des siens est entravé par «les fortes pluies, les glissements de terrain et les routes bloquées qui empêchent les ambulances d'accéder et les forcent à se déplacer à pied».

Vendredi, un des hélicoptères des secours s’est accidenté alors qu’il venait en aide à des habitants dans des endroits sinistrés. «Les cinq membres d'équipage parmi lesquels deux pilotes sont morts», a déclaré Ali Amin Gandapur, ministre-en-chef de la province.

Un pays en proie aux effets du changement climatique

En juillet, le Pendjab, où vivent près de la moitié des 255 millions de Pakistanais, a enregistré des précipitations de 73% supérieures à celles de l'année précédente, témoignant de l'intensité «inhabituelle» du phénomène.

Depuis le début de la saison de mousson, fin juin, plus de 600 personnes ont été tuées. Et, les autorités indiquent que les pluies vont encore s’intensifier d’ici à la fin de la période, mi-septembre.

La mousson d’été est à l'origine de 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud entre juin et septembre et est vitale pour la subsistance de millions d'agriculteurs dans une région qui compte environ deux milliards d'habitants.

Mais, elle peut aussi causer des inondations dévastatrices. En 2022, 1.700 personnes ont trouvé la mort. Les pluies avaient alors affecté plus de 33 millions d’habitants. Une importante part des récoltes avait été perdue.

Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique et ses habitants subissent des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquemment.