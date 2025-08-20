Bénin : 37 morts et 6 disparus après la chute d’un bus dans le fleuve Ouémé

Un bus reliant Lomé à Niamey est tombé dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir percuté un pont. Le drame a fait au moins 37 morts et 6 disparus, selon un dernier décompte.

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche au centre du Bénin. Selon le ministère de l’Intérieur, un bus de la compagnie STM, assurant la liaison entre la capitale togolaise Lomé et Niamey au Niger, a heurté violemment la rambarde d’un pont avant de basculer dans le fleuve Ouémé.

Le véhicule transportait 54 passagers. Selon le dernier bilan communiqué ce mercredi, 37 personnes sont mortes. Les chiffres mentionnent également la disparition de 6 personnes qui sont toujours recherchées. Neuf rescapés avaient par ailleurs pu être évacués à l’hôpital de Savè dans un état jugé stable, a précisé le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou.

Des recherches toujours en cours

Les causes exactes de l’accident n’étaient pas encore établies ce dimanche. Les opérations de repêchage du bus étaient toujours en cours, les autorités affirmant que «tous les moyens» étaient déployés pour retrouver les disparus.

Dans un communiqué, la compagnie STM a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, tout en précisant attendre «les conclusions officielles» de l’enquête.

Accident d’un autocar à la hauteur du fleuve Ouémé: Réaction du gouvernement béninois#LEMATINAL#wasexo#Béninhttps://t.co/lBmxsgmIbl — Quotidien Le Matinal Bénin (@LeMatinal_Benin) August 17, 2025

L’accident s’est produit sur la route nationale inter-États n°2, un axe majeur qui relie la capitale économique Cotonou, au sud du Bénin, à Malanville, ville frontalière avec le Niger.