Force opérationnelle CBRN : comment l'OTAN s'organise pour contrer les menaces terroristes chimiques, radioactives et nucléaires ?

Le terrorisme est la menace la plus directe pour la sécurité des citoyens de l’OTAN. Mais au-delà des attentats «conventionnels», l’Alliance se prépare à un danger encore plus redouté : l’utilisation d’armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, regroupées sous l’acronyme CBRN.

Alors que la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l’ONU se tient en ce mercredi afin de discuter des menaces causées par les actes terroristes, la question de l’utilisation des armes dites «sales» est au cœur des débats. En effet, si les attentats terroristes frappent déjà durement les sociétés occidentales, l’Alliance se prépare à un scénario encore plus inquiétant : celui de l’usage d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN).

Derrière l’acronyme CBRN se cache la crainte d’une attaque capable de déstabiliser non seulement des populations entières, mais aussi la sécurité internationale. Ces menaces couvrent des scénarios rares mais dévastateurs : gaz toxiques, virus ou bactéries manipulés, contamination radioactive ou même «bombes sales».

Un centre d’excellence interarmées pour la défense CBRN

Pour faire face à ces risques, l’OTAN a mis en place une force opérationnelle multinationale interarmées CBRN, spécialement conçue pour réagir rapidement à l’utilisation de telles armes. Sa mission ? Détecter, contenir et gérer les conséquences d’une attaque de ce type, qu’elle vise des populations civiles, des infrastructures critiques ou des forces armées.

Cette unité s’appuie sur un dispositif d’expertise unique : le Centre d’excellence interarmées pour la défense CBRN, situé à Vyškov, en République tchèque. Ce centre développe des formations ainsi que des technologies destinées à renforcer la résilience des pays membres. Les exercices organisés par l’OTAN vont jusqu’à utiliser de véritables agents chimiques pour tester la réactivité des troupes et valider les protocoles de sécurité, d'après le site officiel de l'OTAN.

Une force agissant sur plusieurs domaines

La force CBRN couvre plusieurs champs d’action. Elle est chargée de la détection et de l’identification de substances dangereuses et de la protection physique et médicale des militaires comme des civils. De plus, elle gère la gestion des risques et de la coordination des secours après une attaque. L'organisme travaille également sur des innovations comme la téléexpertise CBRN, qui pourrait permettre à des spécialistes d’appuyer en temps réel les forces déployées sur le terrain.

Cette préparation s’inscrit dans le cadre plus large du programme de travail de l’OTAN pour la défense contre le terrorisme, qui vise à anticiper les menaces les plus asymétriques. Outre les CBRN, ce programme traite aussi des engins explosifs improvisés (EEI), des drones utilisés par des groupes armés ou encore de l’exploitation des nouvelles technologies à des fins terroristes.

Pour l’OTAN, l’enjeu est double : empêcher que des armes de destruction massive ne tombent entre de mauvaises mains, mais surtout garantir la protection efficace des populations ainsi que rétablir la stabilité après une attaque CBRN.