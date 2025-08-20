Toute l’actu en direct 24h/24
[© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Israël Katz, ministre israélien de la Défense, a approuvé l'opération de prise de Gaza-Ville par l'armée. En conséquence, 60.000 réservistes vont être rappelés. Suivez notre direct.
Le ministre israélien de la Défense approuve le plan de conquête de Gaza-ville, 60.000 réservistes rappelés

Le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée, et ordonné le rappel de 60.000 réservistes pour prendre part à l'opération, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère. 

Le ministre Israël Katz "a approuvé le plan d'attaque de l'armée israélienne à Gaza-ville", la plus grande du territoire palestinien, dans le nord, a indiqué le ministère à l'AFP. M. Katz a également "approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission" pour environ 60.000 hommes.

 Le ministre a par ailleurs approuvé "les préparatifs humanitaires pour l'évacuation" des populations de la ville de Gaza.

