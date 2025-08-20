La France a exprimé mercredi sa "consternation" après la décision des Etats-Unis de prendre de nouvelles sanctions contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont un juge français, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères.
La France "exprime sa solidarité à l'égard des magistrats visés par cette décision", parmi lesquels le juge français Nicolas Guillou, et estime que les sanctions américaines sont "contraires au principe d'indépendance de la justice", a souligné un porte-parole du ministère, alors que les Etats-Unis les justifient par "une politisation" de la CPI.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué mercredi les sanctions américaines annoncées contre plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI).
"Je félicite Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, qui a décidé d'imposer des sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale à La Haye", déclare M. Netanyahu dans un communiqué publié par son bureau. "C'est une action décisive contre la campagne de diffamation et de mensonges visant l'État d'Israël (et son armée) en faveur de la vérité et de la justice", ajoute le Premier ministre, lui-même visé depuis novembre 2024 par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.
L'approbation mercredi par Israël d'un projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie occupée "fragmente l'unité" de ce territoire palestinien, en en faisant une "véritable prison", a fustigé l'Autorité palestinienne.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a "condamné dans les termes les plus forts" la décision israélienne de mettre en oeuvre ce projet, qui "compromet les perspectives de mise en œuvre de la solution à deux Etats (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien".
"Cela ancre la division de la Cisjordanie occupée en zones et cantons isolés, déconnectés géographiquement et ressemblant à de véritables prisons où les déplacements entre eux ne sont possibles qu'à travers des points de contrôle d'occupation, au milieu de la terreur des milices de colons armés disséminées dans toute la Cisjordanie", a estimé l'Autorité palestinienne.
Le président français Emmanuel Macron a estimé mercredi que l'offensive militaire préparée par Israël "ne peut conduire qu'à un véritable désastre pour les deux peuples", palestinien et israélien.
Le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée, et ordonné le rappel de 60.000 réservistes pour prendre part à l'opération, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère.
Le ministre Israël Katz "a approuvé le plan d'attaque de l'armée israélienne à Gaza-ville", la plus grande du territoire palestinien, dans le nord, a indiqué le ministère à l'AFP. M. Katz a également "approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission" pour environ 60.000 hommes.
Le ministre a par ailleurs approuvé "les préparatifs humanitaires pour l'évacuation" des populations de la ville de Gaza.