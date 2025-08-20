Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Guerre en Ukraine : quels sont les pays qui proposent d’accueillir la rencontre Vladimir Poutine - Volodymyr Zelensky ?

Une rencontre entre les deux chefs d'État serait possible à condition de trouver un pays hôte. [ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

Après les réunions entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, puis entre ce dernier et les dirigeants européens à Washington, une rencontre entre le président russe et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky est désormais sur la table, à condition de trouver un pays hôte.

Qui pour accueillir une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ? Après plusieurs jours marqués par des rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ou encore avec les chefs d'États européens, la question d'un sommet exceptionnel entre les dirigeants russe et ukrainien dédié à la guerre en Russie devient de plus en plus importante.

Mais à l'heure actuelle, le lieu d'une telle réunion d'exception n'a pas été décidé, bien que plusieurs pays se soient proposés à l'accueillir.

La Russie

Un lieu de rencontre qui en a surpris plus d'un. Au cours d'un appel téléphonique avec Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine a proposé de rencontrer son homologue ukrainien à Moscou. Une proposition rapidement refusée par Volodymyr Zelensky, qui se trouvait à la Maison Blanche au moment à ce moment-là.

La Suisse

Pays connu pour sa neutralité, la Suisse a indiqué qu'elle était prête à accueillir Vladimir Poutine malgré le mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale à son encontre. En effet, le gouvernement fédéral suisse a le droit d'accorder «l’immunité à une personne qui est sous mandat d’arrêt international» en cas de venue «pour une conférence de paix», comme indiqué par le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

L'Autriche

L'Autriche a également fait part de sa volonté d'accueillir une rencontre au sommet par l'intermédiaire du chancelier Christian Stocker. Ce dernier a notamment rappelé la «longue tradition» de Vienne d'accueillir les rencontres internationales, comme le fait déjà pour l'Opep, l'AIEA et l'OSCE.

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a proposé de rencontrer Volodymyr Zelensky à Moscou Lire

La Hongrie

Selon Politico, la Hongrie pourrait être le terrain d'accueil d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. D'après le média américain, la Maison Blanche envisagerait cette solution pour une réunion trilatérale avec Donald Trump en supplément.

Guerre en UkraineVolodymyr ZelenskyVladimir Poutine

À suivre aussi

«Le territoire de l'Ukraine est indivisible et inviolable» : ce que dit la Constitution du pays sur une éventuelle cession de territoire à la Russie
En directGuerre en Ukraine : Vladimir Poutine a proposé de rencontrer Volodymyr Zelensky à Moscou
Guerre en Ukraine : «Vous pouvez compter sur nous autant que nous pouvons compter sur vous pour garantir cette paix», assure Emmanuel Macron

Ailleurs sur le web

Dernières actualités