Japon : quelle est cette boule de feu observée dans le ciel mardi soir ?

Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h (14h GMT) mardi, heure locale. [X (capture d'écran) / @Ryo_Saeba_3]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Des Japonais vivant à l'ouest du pays ont été pris de surprise ce mardi, après le passage dans le ciel d'un objet non identifié particulièrement brillant visible à des centaines de kilomètres à la ronde.

Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs, les experts expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre.

Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h heure locale (14h GMT, 16h heure de Paris) mardi.

«Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous», a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK.

Un météore exceptionnellement brillant

«On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris», a-t-il ajouté. Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, a déclaré qu'il s'agissait d'une boule de feu, un météore exceptionnellement brillant.

Il semble s'être abîmé dans le Pacifique, a-t-il ajouté. «Des gens ont rapporté avoir senti l'air vibrer», a-t-il déclaré à l'AFP. Cet objet volant «était aussi brillant que la Lune».

Selon la Nasa, les objets à l'origine des boules de feu peuvent dépasser un mètre de taille. Les boules de feu qui explosent dans l'atmosphère sont appelées «bolides», bien que les termes «boules de feu» et «bolides» soient souvent utilisés de manière interchangeable.

