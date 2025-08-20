Toute l’actu en direct 24h/24
«J’envoyais déjà des messages d’adieu» : un avion avec un moteur crachant des flammes obligé d’atterrir d’urgence en Italie (vidéos)

L'un des moteurs du Boeing 757-300 de la compagnie Condor a craché d'importantes flammes. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Peu de temps après avoir décollé de l'aéroport de Corfou, en Grèce, un des moteurs d'un Boeing 757-300 de la compagnie Condor a craché d'importantes flammes, forçant le pilote à réaliser un atterrissage d'urgence à Brindisi, dans le sud de l'Italie.

Les passagers ont eu la peur de leur vie. Le samedi 16 août dernier, à 20h19 heure locale, le vol DE3665 opéré par la compagnie aérienne allemande Condor a décollé de l'île de Corfu, en Grèce, pour se rendre à Düsseldorf, en Allemagne.

Mais une dizaine de minutes plus tard, alors que l'avion, un Boeing 757-300, effectuait son ascension, un son très fort a secoué la cabine.

«Nous avons soudainement entendu un grand bruit, puis des flammes ont jailli du moteur», a raconté l'un des 273 passagers au quotidien allemand Bild. «J’avais envoyé des messages d’adieu en pensant que c’était fini», a confié un autre.

L'avion dérouté pour des raisons de sécurité

Face à cette situation délicate, la décision a été prise de détourner l'appareil vers l'aéroport de Brindisi, situé dans le sud de l'Italie. Tout en gardant son calme, le pilote a réussi un atterrissage d'urgence malgré le dysfonctionnement d'un des moteurs.

«Les passagers sont restés calmes. Le pilote nous a tenus informés tout le temps», a déclaré l'un d'entre eux au média allemand WDR. Si aucune personne à bord n'a été blessée durant l'incident, les voyageurs et les membres d'équipages ont dû passer une nuit sur place, en attendant qu'un autre avion de la compagnie vienne en renfort.

Une porte-parole du transporteur allemand a déclaré dimanche 17 août que la projection de flammes à l'arrière du moteur était sûrement dû à une «réaction chimique à l'intérieur de celui-ci, qui se produit normalement dans la chambre de combustion», mais qui, «en raison de la perturbation du flux d'air dans l'élément propulseur, a été visible à l'extérieur».

La compagnie aérienne a ouvert une enquête et des techniciens examinent l'avion afin de comprendre ce qu'il s'était exactement passé, puis de réparer l'appareil.

