Mexique : six têtes humaines retrouvées sur une route au centre du pays

Au Mexique, sur une route entre les Etats de Puebla et Tiaxala, six têtes humaines ont été retrouvées ce mardi 19 août. Une découverte sans précédent dans ces régions, qui témoigne d'un climat actuel de terreur.

Glaçant. En pleine période de lutte intense contre le narcotrafic, la découverte de six têtes humaines extraites de leur corps est une preuve de plus du danger que représentent les règlements de compte entre bandes rivales au Mexique.

Les six têtes ont été récupérées sur une route non loin de la capitale, Mexico City, a expliqué le parquet. Leur présence a été signalée par des automobilistes puis confirmée par les autorités de Tiaxcala. Les sources policières précisent également qu'un septième cadavre a été retrouvé non loin, dans la ville de Colima, lui aussi présentant la particularité d'avoir été décapité.

«Guerre contre le narcotrafic» : Plus de 450.000 homicides depuis 2006

Une enquête a déjà été ouverte. Le parquet explique sur les réseaux sociaux que ces têtes appartiennent à six hommes. Un message écrit sur place précise que la mort de ces personnes fait suite à un règlement de compte entre bandes rivales spécialisées dans le vol de gaz.

Si de tels événements ont déjà été recensés plus au nord, notamment dans les environs de Sinaloa, où le 30 juin dernier, 20 cadavres ont été retrouvés, dont cinq décapités, ces Etats du Mexique étaient, eux, épargnés par de tels actes de barbarie. La présence de ces mêmes groupes avait certes été dénoncée régulièrement dans cette région du Mexique, mais les lieux avaient été épargnés de toute terreur de ce genre depuis les dix dernières années.

Au total, le Mexique a enregistré plus de 450.000 homicides et 100.000 disparitions, selon les chiffres officiels, depuis le lancement de la guerre contre le trafic de stupéfiants en 2006.