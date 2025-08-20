«Près de 40.000 euros» : elle touche par erreur 20 mois de salaire et refuse de rendre l’argent

En Suisse, une ancienne institutrice a refusé de rembourser près de 20 mois de salaire, versés par erreur par la ville de Dübendorf, où elle exerçait.

Une affaire qui s'est éternisée au tribunal. Après avoir perçu par erreur son salaire durant plus d'un an et demi, une ancienne enseignante suisse a été condamnée à rembourser 38.000 euros de trop-perçus.

Comme le rapportent nos confrères de 20 Minuten, cet imbroglio a débuté au départ de l'institutrice, qui enseignait dans une école de Dübendorf, près de Zürich (Suisse).

Depuis le 1er août 2020, la ville a versé un salaire à l'enseignante, jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive plus d'un an et demi plus tard : au total, ce sont 36.000 francs suisses, soit 38.000 euros, qui ont été versés par erreur.

Une somme déjà dépensée

Après avoir refusé de rembourser cette somme, plaidant la bonne foi en indiquant qu'elle n'avait pas remarqué l'entrée d'argent mensuelle, l'enseignante a également déclaré avoir déjà dépensé cette somme dans l'achat d'une voiture et qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant.

La justice a toutefois tranché en faveur de la ville, indiquant qu'elle avait déclaré les trop-perçus aux impôts, impliquant sa connaissance d'une telle entrée d'argent.