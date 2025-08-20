Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Près de 40.000 euros» : elle touche par erreur 20 mois de salaire et refuse de rendre l’argent

L'enseignante a déclaré avoir déjà dépensé cette somme dans l'achat d'une voiture. [Fabrice COFFRINI / AFP]
Par CNEWS
Publié le

En Suisse, une ancienne institutrice a refusé de rembourser près de 20 mois de salaire, versés par erreur par la ville de Dübendorf, où elle exerçait.

Une affaire qui s'est éternisée au tribunal. Après avoir perçu par erreur son salaire durant plus d'un an et demi, une ancienne enseignante suisse a été condamnée à rembourser 38.000 euros de trop-perçus.

Comme le rapportent nos confrères de 20 Minuten, cet imbroglio a débuté au départ de l'institutrice, qui enseignait dans une école de Dübendorf, près de Zürich (Suisse).

Depuis le 1er août 2020, la ville a versé un salaire à l'enseignante, jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive plus d'un an et demi plus tard : au total, ce sont 36.000 francs suisses, soit 38.000 euros, qui ont été versés par erreur.

Une somme déjà dépensée

Après avoir refusé de rembourser cette somme, plaidant la bonne foi en indiquant qu'elle n'avait pas remarqué l'entrée d'argent mensuelle, l'enseignante a également déclaré avoir déjà dépensé cette somme dans l'achat d'une voiture et qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant.

Sur le même sujet «On ne m'a pas seulement volé de l'argent, mais des souvenirs» : la YouTubeuse EnjoyPhoenix victime d’un cambriolage pendant ses vacances Lire

La justice a toutefois tranché en faveur de la ville, indiquant qu'elle avait déclaré les trop-perçus aux impôts, impliquant sa connaissance d'une telle entrée d'argent. 

Enseignantsargent

À suivre aussi

«Aucun élève ne sera accepté à l’école ce mardi à cause de la canicule» : droit de retrait des enseignants, cette affiche qui pourrait fleurir partout en France
Val-d'Oise : à Argenteuil, une professeure du collège Lucie Aubrac menacée de mort
«On nous demande de continuer de travailler comme si de rien n'était» : la colère des collègues d'une professeure du collège Lucie Aubrac d'Argenteuil menacée de mort
«On demande aux enseignants et aux forces de l'ordre de faire le travail de l’Etat», déplore ce syndicaliste policier

Ailleurs sur le web

Dernières actualités