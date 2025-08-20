«Sur les réseaux sociaux, on cherche la judaïté de certaines personnes pour confirmer certaines choses», dénonce Naïma M'Faddel

«Sur les réseaux sociaux, on cherche la judaïté de certaines personnes pour confirmer certaines choses», a observé l'essayiste Naïma M'Faddel ce mercredi 20 août sur CNEWS, évoquant la lettre de Benjamin Netanyahou adressée à Emmanuel Macron, dans laquelle le Premier ministre israélien accuse le président français «d'alimenter le feu antisémite».
