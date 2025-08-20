Toute l’actu en direct 24h/24
«Sur les réseaux sociaux, on cherche la judaïté de certaines personnes pour confirmer certaines choses», dénonce Naïma M'Faddel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Sur les réseaux sociaux, on cherche la judaïté de certaines personnes pour confirmer certaines choses», a observé l'essayiste Naïma M'Faddel ce mercredi 20 août sur CNEWS, évoquant la lettre de Benjamin Netanyahou adressée à Emmanuel Macron, dans laquelle le Premier ministre israélien accuse le président français «d'alimenter le feu antisémite».

IsraëlEmmanuel MacronBenjamin Netanyahou

