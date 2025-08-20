Toute l’actu en direct 24h/24
TikTok : la Maison Blanche se lance sur le réseau social

Malgré un ultimatum de vente fixé au 17 septembre, TikTok peut maintenant compter sur un nouveau compte : celui de la Maison Blanche. [© REUTERS]
Ce mardi 19 août, la Maison Blanche a lancé son compte TikTok, alors que le réseau social reste menacé d'interdiction sur le territoire américain, en vertu d'une loi votée au Congrès. Donald Trump a confié avoir «un petit faible» pour cette plate-forme audiovisuelle.

La Maison Blanche s'invite sur TikTok. Toujours menacé par une interdiction nationale aux Etats-Unis en vertu d'une loi votée au Congrès en 2024, le réseau social chinois compte désormais un nouvel utilisateur. Il s'agit du compte officiel de la Maison Blanche, lancé ce mardi 19 août et qui s'est déjà fendu de trois publications très populaires.

En quelques minutes seulement, le compte officiel de la Maison Blanche a déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. De plus, la première vidéo publiée, qui met en scène Donald Trump et certains membres de son entourage proche, a déjà été visionnée des centaines de milliers de fois. «Tous les jours, je me réveille, déterminé à donner aux gens, partout dans ce pays, une meilleure vie. Je suis votre voix», lance avec enthousiasme le président Donald Trump.

@whitehouse

America we are BACK! What’s up TikTok?

♬ original sound - The White House

En description principale du compte, il est écrit : «Bienvenue dans l'âge d'or de l'Amérique».

La Maison Blanche se dit «de retour»

Dans une deuxième vidéo, on peut voir de jolies images de la Maison Blanche, avec en légende : «nous sommes tellement de retour». Le dernier contenu est une compilation de certaines des meilleures punchlines de Donald Trump lors de son deuxième mandat.

Aux Etats-Unis, TikTok est sous le coup d'une interdiction généralisée de son utilisation si son propriétaire chinois n'en abandonne pas le contrôle. Ce, en vertu d'une loi votée au Congrès en 2024. L'application a même déjà été coupée, avant d'être remise en service quelques heures plus tard, grâce à la volonté de Donald Trump de repousser l'ultimatum fixé.

La plate-forme détenue par l'entreprise chinoise ByteDance fait l'objet d'accusations quant à l'utilisation des données récoltées chez ses utilisateurs. Les algorithmes de l'application pourraient permettre d'influencer l'opinion de certains Américains. L'échéance pour la vente de TikTok à un fonds américain est actuellement fixée au 17 septembre.

