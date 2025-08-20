Une mère horrifiée après avoir découvert des messages «dérangeants» imprimés sur la robe de sa fille

Une mère de famille américaine a récemment alerté sur le caractère sexuel de nombreux messages présents sur la robe que portait sa petite fille.

Une découverte sidérante. Une mère de famille a publiquement dénoncé des inscriptions à caractère sexuel et suggestif retrouvés sur la robe de son enfant. L'affaire, qui a très récemment secoué les médias américains tels que le New York Post, a démarré sur TikTok.

La mère de famille a en effet publié une vidéo sur le réseau social, dans laquelle elle zoome et dévoile les messages : «Envie d'une chasse aux œufs de Pâques sous la couette ?», «Ce coupon vous donne droit à un peep-show gratuit !», ou encore «Faisons comme si nous étions des lapins et faisons ce qui nous vient naturellement», a-t-elle montré sur la robe taille enfant.

«Je regardais la robe de ma petite fille sur le thème de Pâques, où il y a des petits lapins ainsi que des œufs», a expliqué la mère de famille dans la vidéo.

La vidéo a beaucoup fait réagir sur le réseau social, avec pas moins 27.000 commentaires. «WTF SHOW US THE BRAND» («Put*in, montre-nous la marque», en français), a demandé une utilisatrice.

La marque Lele and Co, frabiquante de la robe en question, a rapidement réagi à la suite de la polémique. «Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour le texte inapproprié figurant sur l'un des vêtements vendus dans notre boutique. Ce vêtement était un article de revente et, malheureusement, nous n'avons pas remarqué ce texte offensant avant sa mise en vente», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.