Voici les 10 pays où les habitants sont les plus inquiets pour leur avenir financier

Partout dans le monde, les ressources financières constituent l'un des facteurs de stress les plus importants pour les populations. Mais dans certains pays, cette anxiété est particulièrement exacerbée. Voici les 10 pays où les habitants sont les plus inquiets à l'idée de leur avenir financier.

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il est vraisemblablement source d'angoisses pour une partie importante de la population. Dans certains pays, plus de 4 interrogés sur 10 font part de leur inconfort vis à vis de leur situation financière, comme le rapporte Statista. Les pays concernés ne sont pas toujours les plus pauvres.

Inde (27%)

En Inde, 27% de la population partagent leur crainte quant à leur avenir financier. Pourtant, seulement 1% des ménages se situe sous le seuil de pauvreté dans le pays asiatique.

France (29%)

En France, on estime que 29% des Français ne sont pas rassurés par leur situation matérielle. Selon l'INSEE, on compte «9,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire». Cela représente un taux total de pauvreté de 15,4%, montrant que l'inquiétude touche plus que ces foyers.

Grande-Bretagne (32%)

Pour 32% de la population britannique, le rapport vis à vis de l'argent est une source d'inquiétude. En Grande-Bretagne, on estime que 20 à 25% des gens souffrent de pauvreté, après deux décennies de hausse ininterrompue de ce ratio.

Allemagne (35%)

En Allemagne, les chiffres sont similaires à la France : on compte également environ 15,5% de la population souffrant de pauvreté. Pourtant, la part d'Allemands concernés par leur futur financier est plus importante qu'en France : 35% des Allemands se disent inquiets.

Etats-Unis (37%)

Aux Etats-Unis, le fléau est encore plus important : 37% des sondés se disent stressés par leur niveau de vie et leur futur économique. Selon une étude d'avril 2025 menée par Allianz, 64% des Américains ont plus peur d'arriver à court de ressources financières que de mourir.

Brésil (38%)

Au Brésil, 38% des habitants pensent avec inquiétude à leur avenir matériel. Dans le pays sud-américain, la pauvreté ne fait cependant que baisser au fil des années, atteignant 27% de la population totale en 2025. L'inflation, constante et importante, peut être une source de préoccupation pour les Brésiliens. Celle-ci se situe encore autour de 8% en 2025.

Mexique (39%)

Au Mexique, la part des personnes soucieuses de leur avenir financier est proche de celle qui vit sous le seuil officiel de pauvreté. La première est de 39% alors que la deuxième est de 40%.

Japon (40%)

Quatre Japonais sur dix souffrent d'un stress lié à leur niveau de vie. Si le pays insulaire asiatique fait partie des plus riches du monde, il connaît l'une de ses pires crises et récessions depuis la Seconde guerre mondiale. La crise de confiance des Japonais tient en partie du spectre du chômage et au vieillissement de la population.

Afrique du sud (40%)

En Afrique du Sud, 40% des résidents se disent alarmés par leur futur financier. Paradoxalement, il s'agit du seul pays africain de ce classement, alors qu'il bénéficie de l'une des économies les plus puissantes du continent (30e PIB mondial, 2e d'Afrique derrière le Nigeria).

Espagne (41%)

L'Espagne est le quatrième pays européen de ce classement, avec la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En Espagne, un pourcentage record de 41% des habitants se montrent anxieux quant à leur futur financier.