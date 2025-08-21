Etats-Unis : le juge Frank Caprio, connu sur les réseaux sociaux pour sa compassion, est mort à l’âge de 88 ans

Le juge américain Frank Caprio, célèbre sur les réseaux sociaux grâce à l’émission «Caught in Providence» et décrit comme étant le magistrat «le plus gentil du monde», est décédé ce mercredi 20 août à l’âge de 88 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Une icône du droit commun américain. Le célèbre juge Frank Caprio est décédé ce mercredi 20 août à l’âge de 88 ans, a indiqué sa famille sur le réseau social Instagram. Ce magistrat était connu pour ses vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux et issues de l’émission «Caught in Providence» diffusée entre 2018 et 2020.

Plusieurs extraits de cette émission ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières années montrant la compassion du juge Frank Caprio envers les contrevenants en difficultés financières et ne parvenant pas à payer leurs amendes.

«Apprécié pour sa compassion, son humilité et sa foi inébranlable en la bonté humaine, le juge Caprio a touché la vie de millions de personnes à travers son travail au tribunal et au-delà. Sa chaleur, son humour et sa gentillesse ont laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont connu», a réagi la famille de Frank Caprio dans son communiqué.

«Je vous demande à nouveau de prier pour moi»

«On se souviendra de lui non seulement comme d'un juge respecté, mais aussi comme d'un mari, un père, un grand-père, un arrière-grand-père et un ami dévoué. Son héritage perdure à travers les innombrables actes de gentillesse qu'il a inspirés», a-t-elle ajouté.

Moins de 24 heures avant sa mort, une vidéo a été publiée sur le compte Instagram de Frank Caprio. «L’année dernière je vous demandais de prier pour moi et il est très évident que vous l'avez fait car je vivais dans une période difficile», a-t-il dit.

«Malheureusement, j’ai essuyé un revers et je suis de retour à l’hôpital. Je vous demande à nouveau de prier pour moi et de vous rappeler de moi dans vos prières, une fois de plus», a-t-il dit.

A noter que le juge Frank Caprio a exercé à la cour municipale de Providence, capitale de l’Etat américain de Rhode Island, durant environ 30 ans, soit de 1985 à 2023.