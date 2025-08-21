Guerre en Ukraine : des missiles capables d’atteindre Paris en «20 minutes», quel est cet exercice militaire russe prévu pour septembre ?

Dans quelques semaines, la Russie et la Biélorussie vont organiser des manoeuvres militaires conjointes dans le cadre d'un exercice baptisé «Zapad 2025». Le Kremlin va tester des missiles Orechnik, capables d'atteindre Paris en 20 minutes.

Vladimir Poutine avait annoncé, au début du mois d’août, la production massive des missiles hypersoniques Orechnik : «Les travaux préparatoires sont en cours, et il est très probable que nous en aurons terminé avant la fin de l’année», avait-il assuré, soulignant son intention de les déployer en Biélorussie.

Et il semble que les plans du dirigeant russe se déroulent comme prévu : la version nucléaire du système Orechnik sera testée du 12 au 16 septembre sur les terres biélorusses, grand allié de Moscou. En effet, la Russie a prévu une nouvelle édition de ses essais militaires, baptisée «Zapad 2025». Viktor Khrenin, le ministre biélorusse de la Défense, a d'ailleurs confirmé que ces exercices se centreront sur «l'utilisation» des capacités nucléaires des deux pays.

L’Europe tournera forcément son regard vers ces manœuvres conjointes quadriennales, qui inquiètent alors que la recherche d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine se poursuit. L’addition de cette arme est un réel danger : Orechnik (qui signifie «noisetier») est une arme forte du Kremlin, et a été utilisée en novembre 2024 sur la ville ukrainienne de Dnipro.

Six projectiles par missile

Décrite comme une vraie «météorite» par Vladimir Poutine, les missiles Oreshnik sont équipés de six têtes, donc six projectiles. Selon le leader russe, les projectiles de cette arme redoutable peuvent atteindre 4.000 °C.

Russia and Belarus will hold joint military drills in Belarus from September 12–16, featuring training with nuclear weapons and Russia’s new intermediate-range Oreshnik hypersonic missile.



Video: Archive pic.twitter.com/Dt6O0lzJLG — Clash Report (@clashreport) August 13, 2025

«Il s’agit d’un élément important de notre dissuasion stratégique. Comme l’exige le chef de l’État, nous devons être prêts à tout. Nous démontrons notre ouverture et notre pacifisme, mais nous devons toujours garder nos armes au sec», avait affirmé le Kremlin.

Sa force de dissuasion repose aussi sur sa portée : «Il a une portée estimée entre 2.000 et 3.000 kilomètres», avait détaillé l’Institut français des relations internationales. Ainsi, si un missile Orechnik était tiré depuis la base de Kapustin Yar, comme en novembre 2024, il pourrait atteindre Paris en 20 petites minutes.

Plus de 290 chars, 15 navires, jusqu’à 80 avions et hélicoptères et 200.000 soldats avaient été mobilisés pour la dernière édition de ces exercices, en 2021. Quelques mois plus tard, la Russie avait lancé son invasion sur l'Ukraine.