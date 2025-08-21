La Russie est en train de masser des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, en vue d'une potentielle offensive, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"Zaporijjia : le regroupement de troupes ennemies est en cours", a indiqué M. Zelensky à un groupe de médias dont l'AFP dans des déclarations faites mercredi mais qui étaient sous embargo jusqu'à jeudi matin. Selon le dirigeant ukrainien, Moscou transfère vers cette zone ses forces depuis la région russe de Koursk.
L'Ukraine a testé avec succès un nouveau missile d'une portée de 3.000 kilomètres, affirme Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky juge possible une rencontre avec Vladimir Poutine après un accord sur les garanties de sécurité pour Kiev.
Elle pourrait avoir lieu en Suisse, en Autriche ou en Turquie.
La Russie a lancé 574 drones et 40 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet, malgré l'intensification des efforts de paix américains.
"L'ennemi a attaqué avec 614 armes de frappe aérienne", a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, assurant avoir abattu 546 drones et 31 missiles.
Au moins une personne a été tuée dans l'ouest de l'Ukraine, selon les autorités locales.
Les attaques en Ukraine et en Russie se sont poursuivies ces derniers jours malgré une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin au conflit déclenché en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
"Une personne a été tuée et deux ont été blessées à la suite de l'attaque combinée de drones et de missiles de croisière à Lviv", plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a indiqué, ce jeudi, Maksym Kozitskiï, le chef de l'administration militaire régionale dans un bilan préliminaire sur Telegram.
"Des dizaines de bâtiments résidentiels ont été endommagés", a-t-il précisé. A Moukachenko, des frappes ont fait 12 blessés, dont 5 ont été hospitalisés, a indiqué le conseil municipal de la ville de Transcarpatie sur sa page Facebook.