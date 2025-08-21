La Russie est en train de masser des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, en vue d'une potentielle offensive, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Zaporijjia : le regroupement de troupes ennemies est en cours", a indiqué M. Zelensky à un groupe de médias dont l'AFP dans des déclarations faites mercredi mais qui étaient sous embargo jusqu'à jeudi matin. Selon le dirigeant ukrainien, Moscou transfère vers cette zone ses forces depuis la région russe de Koursk.