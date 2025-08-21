Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé jeudi la Russie de chercher à "se soustraire" à la "nécessité" d'organiser une rencontre avec le président Vladimir Poutine pour trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe.
"A l'heure actuelle, les signaux envoyés par la Russie sont tout simplement indécents. Ils essaient de se soustraire à la nécessité d'organiser une réunion", a accusé M. Zelensky dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux.
Emmanuel Macron s'est entretenu avec Recep Tayyip Erdogan. Ils ont notamment discuté de la situation en Ukraine. La Turquie figure parmi les pays évoqués par Volodymyr Zelensky pour une rencontre avec Vladimir Poutine.
"Nous partageons d'abord l'objectif de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité robustes pour l’Ukraine. Je remercie la Turquie pour la très bonne collaboration sur ce point dans le cadre de la Coalition des volontaires", a déclaré le président français.
Échange avec le Président Erdogan à l’instant sur la situation internationale.
Nous partageons d'abord l'objectif de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité robustes…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 21, 2025
Les frappes russes menées dans la nuit de mercredi à jeudi "illustrent l'absence de volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur de pourparlers de paix", a affirmé jeudi un porte-parole de la diplomatie française.
"Alors que la Russie se dit prête à négocier, elle poursuit dans le même temps ses attaques meurtrières sur le territoire ukrainien, lançant 574 drones et 40 missiles sur des zones résidentielles", soit les frappes "les plus massives depuis un mois", selon ce porte-parole.
Ces frappes "témoignent une fois de plus de la nécessité de mettre fin aux tueries, et donc de la nécessité de maintenir et de renforcer la pression sur la Russie", estime-t-il, réaffirmant le soutien de Paris "à l'initiative du Président Trump en faveur d’une paix juste et durable".
La Russie est en train de masser des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, en vue d'une potentielle offensive, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
"Zaporijjia : le regroupement de troupes ennemies est en cours", a indiqué M. Zelensky à un groupe de médias dont l'AFP dans des déclarations faites mercredi mais qui étaient sous embargo jusqu'à jeudi matin. Selon le dirigeant ukrainien, Moscou transfère vers cette zone ses forces depuis la région russe de Koursk.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays avait testé avec succès un nouveau missile d'une portée de 3.000 kilomètres appelé Flamingo, et dont la production de masse pourrait débuter au début de l'année prochaine.
"Le missile a été soumis à des essais concluants. Il s'agit actuellement de notre missile le plus performant: il peut parcourir 3.000 kilomètres", a-t-il dit mercredi à des journalistes, des déclarations étant sous embargo jusqu'à jeudi matin. "D'ici la fin décembre ou en janvier-février, sa production de masse devrait être lancée", a-t-il poursuivi.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir demandé à Donald Trump de convaincre le chef d'Etat hongrois Viktor Orban de cesser de bloquer l'ouverture de négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
"J'ai demandé au président Trump que Budapest ne bloque pas notre adhésion à l'Union européenne. Le président Trump a promis que son équipe y travaillerait", a indiqué M. Zelensky à un groupe de médias, dont l'AFP, dans des déclarations faites mercredi mais qui étaient sous embargo jusqu'à jeudi matin.
Volodymyr Zelensky a assuré qu'une rencontre avec Vladimir Poutine sera possible après avoir déterminé les grandes lignes d'un accord avec les Occidentaux sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, mentionnant la Suisse, l'Autriche et la Turquie comme pays pouvant accueillir cette réunion.
"Nous voulons parvenir à une compréhension de l'architecture des garanties de sécurité d'ici sept à dix jours. Et sur la base de cette compréhension, nous avons l'intention d'organiser une réunion trilatérale" incluant le président américain Donald Trump, a précisé le dirigeant ukrainien à un groupe de médias, dont l'AFP, dans des déclarations faites mercredi mais qui étaient sous embargo jusqu'à jeudi matin.
"Nous estimons qu'il est juste (...) que la rencontre ait lieu dans une Europe neutre", a ajouté M. Zelensky. Tenir cette réunion à Budapest "n'est pas facile" vu le rapprochement entre la Hongrie et la Russie, a souligné M. Zelensky, qui a aussi exclu le choix de Moscou.
La Russie a lancé 574 drones et 40 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet, malgré l'intensification des efforts de paix américains.
"L'ennemi a attaqué avec 614 armes de frappe aérienne", a indiqué l'armée de l'air sur Telegram, assurant avoir abattu 546 drones et 31 missiles.
Au moins une personne a été tuée dans l'ouest de l'Ukraine, selon les autorités locales.
Les attaques en Ukraine et en Russie se sont poursuivies ces derniers jours malgré une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin au conflit déclenché en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
"Une personne a été tuée et deux ont été blessées à la suite de l'attaque combinée de drones et de missiles de croisière à Lviv", plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a indiqué, ce jeudi, Maksym Kozitskiï, le chef de l'administration militaire régionale dans un bilan préliminaire sur Telegram.
"Des dizaines de bâtiments résidentiels ont été endommagés", a-t-il précisé. A Moukachenko, des frappes ont fait 12 blessés, dont 5 ont été hospitalisés, a indiqué le conseil municipal de la ville de Transcarpatie sur sa page Facebook.