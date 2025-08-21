Les frappes russes menées dans la nuit de mercredi à jeudi "illustrent l'absence de volonté de la Russie de s'engager sérieusement en faveur de pourparlers de paix", a affirmé jeudi un porte-parole de la diplomatie française.

"Alors que la Russie se dit prête à négocier, elle poursuit dans le même temps ses attaques meurtrières sur le territoire ukrainien, lançant 574 drones et 40 missiles sur des zones résidentielles", soit les frappes "les plus massives depuis un mois", selon ce porte-parole.

Ces frappes "témoignent une fois de plus de la nécessité de mettre fin aux tueries, et donc de la nécessité de maintenir et de renforcer la pression sur la Russie", estime-t-il, réaffirmant le soutien de Paris "à l'initiative du Président Trump en faveur d’une paix juste et durable".