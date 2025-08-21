Inde : tout savoir sur Agni-5, missile à ogive nucléaire capable d'atteindre les profondeurs de la Chine

Ce mercredi 20 août, l'Inde a annoncé avoir «validé tous les paramètres opérationnels et techniques» de son missile balistique à portée intermédiaire du nom d'Agni-5. Voici les caractéristiques de cette ogive nucléaire qui pourrait raviver les tensions entre l'Inde et la Chine, en Asie du Sud.

Plus qu'une arme, un message. En communiquant sur le succès de ses essais militaires concernant son nouveau missile balistique appelé Agni-5, l'Inde indique qu'elle est en capacité militaire de frapper n'importe quelle zone de la Chine.

Le ministère de la Défense indien a indiqué : «Le missile balistique à portée intermédiaire "Agni-5" a été testé avec succès. Il a été déployé depuis la plage de test intégrée de Chandipur, dans l'Odisha, ce 20 août 2025. Ce décollage a validé tous les paramètres opérationnels et techniques. Ce test a été mené sous le commandement des forces stratégiques du pays».

Intermediate Range Ballistic Missile ‘Agni 5’ was successfully test-fired from the Integrated Test Range, Chandipur in Odisha on August 20, 2025. The launch validated all operational and technical parameters. It was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command:… pic.twitter.com/zSRsSwuyjP — ANI (@ANI) August 20, 2025

Ces essais militaires n'ont pas manqué d'attirer l'attention dans le ciel de la ville située à l'extrême est du pays, à quelques kilomètres au sud de Calcutta. La trajectoire du missile a été particulièrement commentée. Selon certains analystes, elle présentait des singularités qui mettent en lumière la grande modernité de ce missile.

NEW: India test-fires nuclear-capable Agni-5 missile with 5,000 km range from Odisha’s Chandipur.



Agni-5 is an ICBM with Mach 24 speed.



It forms the core of India’s nuclear deterrence.



New variants are being developed. pic.twitter.com/BKjxS1dmGN — Clash Report (@clashreport) August 20, 2025

En effet, la trajectoire d'ascension du missile n'a pas suivi les courbes habituelles de tels objets. Contrairement aux paraboles caractérisant ces vols balistiques, le missile a volé en zigzag. Il ne s'agit pas d'une anomalie visuelle mais bien d'un choix délibéré attestant de progrès d'innovations et de stratégies considérables.

Une trajectoire d'ascension symbole d'innovation

Selon les analystes, la trajectoire de l'Agni-5 pourrait être telle pour plusieurs raisons : une correction en temps réel de son guidage, réalisant des ajustements successifs durant son avancée. Cela pourrait aussi être dû à une volonté stratégique de rendre l'itinéraire de l'ogive moins anticipable et donc plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense.

D'autres spécialistes se sont dit impressionnés par la capacité du missile à réaliser un virage à 90°, quelques minutes après avoir décollé, en milieu de phase. Encore une fois, il s'agit d'un comportement singulier pour un missile balistique : normalement, compte tenu de la vitesse de l'objet et de la force impliquée dans un tel virage (un grand nombre de G), la précession a des conséquences dévastatrices sur le missile. Ici, le DRDO (organisation de recherche et de développement pour la défense indienne) a réalisé la manœuvre sans dégât.

Le missile peut également se vanter d'être l'un des plus rapides du monde, atteignant 29.400 km/h, soit l'équivalent de Mach 24. Sa taille est de 17,6 mètres et de 2 mètres de diamètre. Il avait été testé une première fois dès 2012 par les services militaires indiens. Il est composé de trois étages et tient une grande partie de sa technologie de l'Agni III.

De par sa conception, il est prévu pour être tiré depuis une plate-forme mobile, routière ou ferroviaire. Il peut emporter une charge utile allant jusqu'à 1,5 tonne et est armé d'une ogive nucléaire de 40 kilotonnes d'équivalent TNT. Avec une telle puissance, on estime que les dégâts majeurs se concentreraient sur quelque 300.000 m2. Au total, la zone dégradée serait de 155 km2, soit par exemple, si l'épicentre était l'île de la Cité, un rayon qui irait jusqu'à Villejuif, Issy-les-Moulineaux, Clichy ou encore Vincennes. Des rumeurs ont même indiqué qu'une version MIRV (multi-têtes nucléaires) était en développement, sans confirmation officielle.

Une arme clé pour un équilibre géopolitique asiatique ?

Grâce à son missile bénéficiant d'une portée exacte de 4.790 km, le champ d'action indien va des îles indonésiennes au centre de l'Afrique, en passant par l'Europe centrale (Pologne, République Tchèque), la Scandinavie, l'ensemble de la Russie exceptée sa partie la plus à l'Est mais aussi le Japon et l'intégralité du territoire chinois. Agni-5 est donc le premier missile balistique du pays capable de frapper la capitale chinoise, Pékin.

Reports indicate India has just carried out a test launch of the AGNI-5 Intercontinental Ballistic Missile, using NOTAM data, here is a map outlining the missile’s 4,790 km tested range https://t.co/AhcIOwVVl7pic.twitter.com/MnIJqpdqWD — Damien Symon (@detresfa_) August 20, 2025

Ce dernier aspect est particulièrement important, l'Inde et la Chine, restent des rivaux qui se disputent l'influence en Asie du Sud. La relation entre les deux nations les plus peuplées du monde se sont détériorées en 2020, après des affrontements militaires meurtriers au niveau de la frontière commune entre les deux pays. L'Inde s'oppose également à la Chine en faisant partie de l'alliance de sécurité Quad, avec les Etats-Unis, l'Australie et le Japon, véritable contrepoids à l'empire du milieu.