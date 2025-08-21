Italie : une guide touristique meurt soudainement d'un coup de chaleur en pleine visite du Colisée

Une guide touristique est décédée d'un coup de chaleur mardi 19 août lors d'une visite de l’emblématique Colisée à Rome (Italie). La tragédie a suscité des protestations syndicales dénonçant les conditions de travail dans le secteur.

Giovanna Maria Giammarino, guide officielle du Colisée âgée de 56 ans, s'est soudainement évanouie ce mardi 19 août alors qu'elle faisait visiter l'ancien amphithéâtre à un groupe, sous une chaleur de plomb. Malgré les tentatives de réanimation des touristes et des secours, elle est décédée sur place.

En activité depuis 2017, elle expliquait l'histoire du monument à 25 touristes au premier étage du Colisée lorsqu'elle s'est soudainement effondrée, vers 17h30. Les touristes ont immédiatement commencé un massage cardiaque, avant que les employés du Colisée arrivent rapidement avec un défibrillateur. Néanmoins, leurs efforts ont été vains, puisqu'elle n'a pas repris connaissance et était déjà morte à l'arrivée de l'ambulance.

«Le décès de Giovanna Maria Giammarino, qui s'est sentie mal alors qu'elle travaillait comme guide touristique dans le parc archéologique du Colisée, est une nouvelle qui nous attriste profondément. Au nom de toute l'administration, j'exprime ma sympathie et mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses collègues», a déclaré le maire de Rome, Roberto Gualtieri, dans un communiqué.

Le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, a, quant à lui, affirmé que sa disparition «souligne avec force la valeur humaine et professionnelle de ceux qui, chaque jour, contribuent à la protection et à la préservation de notre patrimoine historique et artistique». En signe de «respect et de deuil», les lumières du monument ont été éteintes mercredi à 21 heures.

«Nous avons besoin de plus de protection»

Face à ce décès tragique, l'Association des guides touristiques agréés (AGTA) a déclaré que cette mort témoignait de «l'effort physique auquel le corps est soumis pendant le travail d'un guide».

«Il est inutile de parler chaque année d'une "urgence chaleur" comme si c'était une nouveauté : le changement climatique est un fait et depuis quelques années», a ajouté la présidente Isabella Ruggiero sur les réseaux sociaux.

Elle a notamment exhorté les autorités à prolonger les heures d'ouverture de l'amphithéâtre Flavien, actuellement de 8h30 à 19h15 de fin mars à fin septembre, pour permettre des visites lorsque le temps est plus frais, en matinée ou en soirée.

«Depuis trois ans, nous demandons que l'ouverture du parc soit avancée à 7 h et sa fermeture repoussée d'une heure. Ces changements seraient bénéfiques pour la santé publique de tous : visiteurs, guides et autres travailleurs», a expliqué l'organisation. Cette dernière a précisé que cette mesure concernerait la période allant de début juin jusqu'à «fin août» minimum.

De plus, l'AGTA a souligné que les faibles retraites et l'incertitude économique du métier contraignaient de nombreux guides à travailler à un rythme effréné pour subvenir aux besoins de leur famille. «Un guide est parti définitivement, mais ces dernières années, trop de personnes ont quitté cette activité pour d'autres emplois plus sûrs et moins exigeants. Nous avons besoin de plus de protection», a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, les syndicats italiens CGIL, FP-CGIL et Filcams-CGIL de Rome et du Latium ont condamné la décision de maintenir le monument ouvert aux visites touristiques après le décès de la guide, jugeant inacceptable que le site n'ait pas été fermé suite à cet incident. «S'il est vrai que les visites guidées sont réservées longtemps à l'avance, le sentiment de condoléances doit prévaloir sur tout événement ou initiative», ont-ils indiqué dans un communiqué.