La Corée du Nord a construit une base secrète pour missiles balistiques

Un centre d'études américain a découvert l'existence d'une base militaire nord-coréenne à la frontière chinoise. Cette dernière, non déclarée, serait utilisée pour stocker des missiles balistiques, certains à capacité nucléaire.

Une découverte qui pose problème. Une base militaire secrète a été trouvée en Corée du Nord, près de la frontière avec la Chine. Cette dernière, non déclarée, serait utilisée pour stocker les derniers missiles balistiques de longue portée nord-coréens, selon le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain.

Située à seulement 27 kilomètres de la frontière chinoise, dans la province de Pyongan du Nord, la base de Sinpung-dong abriterait probablement des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), y compris à capacité nucléaire. Ces armes représentent donc «une menace nucléaire potentielle pour l’Asie de l’Est et le continent américain», soutient la même source.

Au moins une quinzaine de bases non déclarées

Au total, la Corée du Nord possède potentiellement «15 à 20» bases de missiles balistiques, installations de maintenance, de support, de stockage de missiles et d’ogives, toutes non déclarées.

Le travail du Centre d'études stratégiques et internationales est la première en «source ouverte» confirmant l’existence d’une base. Cette découverte intervient à un moment charnière : le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a récemment appelé à une «expansion rapide» des capacités nucléaires de son pays.

Depuis l'échec du sommet de 2019 à Hanoï au Vietnam entre Kim Jong-un et Donald Trump, la Corée du Nord a répété qu'elle ne renoncera jamais à ses armes et s'est déclarée comme une puissance nucléaire «irréversible».