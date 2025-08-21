«L’une des 10 personnes les plus recherchées par le FBI» : qui est Cindy Rodriguez Singh, arrêtée ce mercredi en Inde ?

Cindy Rodriguez Singh, une Américaine de 40 ans et recherchée depuis fin 2023 par le FBI, a été arrêtée ce mercredi en Inde. Elle est accusée d’avoir tué son fils Noel, âgé seulement de 6 ans, en 2023 avant de fuir les Etats-Unis.

«Capturée». Tels étaient les mots du directeur du FBI Kash Patel, ce mercredi 20 août, en annonçant l’arrestation de Cindy Rodriguez Singh, considérée comme étant l’une des 10 personnes fugitives les plus recherchées par le Bureau fédéral d’enquête (Federal Bureau of Investigation : FBI).

BREAKING: @FBI has arrested another Top 10 Most Wanted Fugitive: Cindy Rodriguez Singh.



Singh is wanted on state charges of killing her six-year-old son. She will face charges of Unlawful Flight to Avoid Prosecution and Capital Murder of a person under 10 years of age.



In March… pic.twitter.com/0GWaNxRaMA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 20, 2025

Cette Américaine, née en janvier 1985 à Dallas dans l’Etat du Texas, est en effet accusée d’avoir tué son fils Noel, âgé de 6 ans, début 2023, avant de cacher son corps et de fuir les Etats-Unis.

L'affaire a démarré en mars 2023. A l’époque, la police d’Everman avait été requise par le Département des services familiaux et de protection de l’Etat du Texas afin de procéder à un contrôle de sécurité au domicile de Cindy Rodriguez Singh. En cause : son fils Noel était apparu «en mauvaise santé et mal nourri» lors de la naissance de ses sœurs jumelles en octobre 2022.

C’est ainsi que les policiers se sont rendus au domicile de la quadragénaire. Mais, «lors du contrôle social, Rodriguez Singh a menti aux enquêteurs et a indiqué que l'enfant se trouvait au Mexique avec son père biologique et y était depuis novembre 2022», soit un mois après sa dernière «apparition», a indiqué le FBI.

une récompense de 250.000 dollars

Deux jours plus tard, le 22 mars 2023, la jeune femme, son conjoint et leurs six enfants, ont embarqué à bord d’un vol à destination de l’Inde. «Les enquêteurs ont confirmé que l'enfant disparu n'était pas présent et n'avait jamais embarqué sur ce vol. On pense que Rodriguez Singh n'est pas retournée aux États-Unis depuis qu'elle a embarqué sur ce vol», a précisé le FBI. Jusqu’à ce jour, Noel n’a toujours pas été retrouvé et est désormais présumé mort.

Il fallait attendre le 31 octobre 2023 pour que Cindy Rodriguez Singh soit inculpée, en son absence, de meurtre capital sur une personne de moins de 10 ans par le tribunal du comté de Tarrant. Trois jours après, soit le 2 novembre 2023, un mandat d’arrêt fédéral a été émis à son encontre, et ce pour «fuite illégale visant à échapper à des poursuites».

En juillet 2025, le FBI a décidé de l’inscrire sur la liste des personnes les plus recherchées, offrant par la même occasion la somme de 250.000 dollars (environ 214.000 euros) pour toute personne pouvant aider les autorités à arrêter Cindy Rodriguez Singh.

A ce stade, on ignore comment Cindy Rodriguez Singh a été arrêtée ce mercredi. Son interpellation «témoigne de l'excellent travail de terrain, du partenariat avec les forces de l'ordre, des agents des services de renseignements et d'une administration qui laisse les bons policiers faire leur travail», a réagi le directeur du FBI Kash Patel.

Après son arrestation, Cindy Rodriguez Singh a été transférée aux Etats-Unis. Elle doit être bientôt remise aux autorités du Texas. Aux cours des sept derniers mois, quatre personnes, dont la quadragénaire, figurant dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés ont été arrêtées.