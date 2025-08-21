Lyle et Erik Menendez : l'audience pouvant donner lieu à la libération des deux frères commence ce jeudi

La libération des frères Menendez, condamnés en 1996 pour le double meurtre de leurs parents, va se jouer à partir de ce jeudi. Les deux hommes vont être entendus à San Diego (États-Unis).

C’est un jour d’une importance capitale pour Lyle et Erik Menendez. Ce jeudi 21 août s’ouvre l’audience de libération conditionnelle des deux frères, à San Diego, aux États-Unis. Le procédé, qui doit durer jusqu’au 22 août, s’annonce déjà très médiatisé, puisque les deux hommes n’ont jamais été aussi proches de la liberté, après avoir passé près de 30 ans derrière des barreaux.

Le plus jeune du duo, Erik Menendez, sera entendu en premier ce jeudi. L’aîné, Lyle Menendez, sera lui entendu vendredi. La commission de libération conditionnelle déterminera ensuite si les deux frères sont autorisés à être libérés, mais la décision finale devrait être prise par le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Ce dernier pourra approuver, refuser ou modifier la décision.

Une libération demandée par la famille

Lyle et Erik Menendez ont été condamnés à des sentences de prison à vie en 1996, après avoir tué leurs parents, José et Mary Louise «Kitty» Menendez, dans la maison familiale de Beverly Hills, en 1989.

Lyle et Erik Menendez étaient âgés de 21 et 18 ans au moment des faits. Depuis le début, les deux frères affirment avoir agi pour se défendre, après des années de violences et d'abus sexuels des mains de leur père, José Menendez. De leurs côtés, les procureurs ont toujours soutenu que les deux frères mentaient, et que le double meurtre avait été motivé par un héritage important.

Pourtant, les témoignages des frères ont déjà été soutenus par une vingtaine de membres de leur famille, selon ABC News. Anamaria Baralt, l’une des cousines des frères, a affirmé que ceux-ci avaient été «pardonnés» par une grande partie de la famille.

La remise en liberté des frères pourrait aussi être portée par de nouvelles preuves révélées ces dernières années, comme le témoignage d’un membre du groupe Menudo, qui aurait été violé par José Menendez, ainsi qu’une lettre écrite par Erik Menendez huit mois avant les meurtres, où il décrit les abus dont il a été victime.

L’affaire a connu un regain en popularité après la diffusion d’une série en septembre 2024.