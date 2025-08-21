«Termit UGV» : quel est ce véhicule utilisé par l’armée russe qui permet de ravitailler les soldats sur le front ?

Moscou a mis au point un nouvel engin terrestre baptisé «Termit UGV», conçu pour apporter un soutien logistique aux troupes. Ce petit véhicule roulant permet de ravitailler directement les soldats russes déployés sur le front.

Sur le front ukrainien, l’armée russe mise sur l’innovation. Selon Defense Express, le 83e bataillon de réparation de la 58e armée du district militaire Sud a mis au point un nouvel engin baptisé «Termit UGV».

Cet appareil terrestre, sorte de quad miniature, est destiné à livrer rations, munitions et armes directement aux soldats. En effet, la presse russe décrit cet engin comme un moyen pratique pour transporter nourriture et munitions directement jusqu’aux combattants engagés sur le front.

Une véhicule de ravitaillement

Les clichés diffusés montrent un véhicule à siège unique, équipé d’un porte-bagages pour transporter eau, nourriture ou armement.

Envoyé prochainement sur l’axe de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, le «Termit» pourrait aussi être décliné en version armée ou de guerre électronique, voire accueillir un mortier, actuellement en test.

Seule limite : sa vitesse réduite, bien inférieure à celle des buggys ou des motos. Un handicap qui le cantonnerait surtout à un rôle logistique.