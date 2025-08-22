Archéologie : des anciennes inscriptions retrouvées en Egypte pourraient révéler la plus ancienne référence faite à Moïse selon un chercheur

Selon un archéologue, certaines inscriptions découvertes sur le site de Serabit el-Khadim (Egypte) permettraient d'appuyer l'existence de Moïse. Pour ce faire, il décrypte des gravures sur des pierres datant de plus de 3.800 ans.

Une découverte remarquable. Dans une publication archéologique loin d'être passée inaperçue, l'archéologue israélien Michael S. Bar-Ron explique avoir trouvé une preuve prouvant que Moïse a bel et bien existé.

Ce chercheur indépendant a étudié plusieurs roches récoltées sur le site de Serabit el-Khadim, en Egypte, pendant près de huit ans. Il les a passées au scanner 3D, grâce au Harvard Semitic Museum, et a ainsi découvert plusieurs inscriptions : «zot mi'Mosche» («de la part de Moïse», en hébreux), ou encore «ne'um Mosche» («une phrase de Moïse», toujours en hébreux). Il explique au New York Post : «J'ai passé huit années à m'investir activement dans cette reconstruction souvent frustrante qui a donné lieu à la découverte de 23 mots proto-sinaïtiques».

Des inscriptions qui seraient l'oeuvre de Moïse

«Je me suis basé sur les principes des plus grands noms de l'archéologie et je me suis inspiré du travail de mes éminents collègues dans le domaine», reprend-il.

Compte tenu de l'âge du matériau, estimé à 3.800 ans, ce serait les inscriptions extra-bibliques les plus anciennes jamais trouvées. La théorie de Michael S. Bar-Ron reste cependant controversée : dans sa thèse initiale, il explique que ces mots sont l'œuvre d'un scribe connaissant les hiéroglyphes égyptiens et utilisant l'écriture proto-sinaïtique pour encoder des messages religieux et personnels. Il estime que le ton personnel et la forme poétique du scribe plaident en faveur d'une paternité unique.

© Michael S. Bar-Ron

Cette référence à Moïse participerait donc à défendre l'existence de celui qui est considéré comme le premier prophète du judaïsme. Il apparaît notamment dans le Livre de l'Exode et est l'un des personnages les plus importants de la Bible hébraïque, notamment connu pour avoir reçu les Dix Commandements sur le Mont Sinaï.

Le chercheur israélien va même plus loin, en expliquant que sur la pierre, il observe des inscriptions faisant référence à «èl», nom de la divinité hébraïque archaïque (datant de -1600 à -1800). Il apparaît notamment dans le Tanakh pour désigner n'importe quelle divinité. D'autres mots, notamment «ba'alat», font référence à des dieux égyptiens, ici la déesse de l'amour et la beauté Hathor. Ces inscriptions égyptiennes apparaissent effacées au profit des mots hébraïques, montrant une rupture théologique.

Une découverte qui divise la communauté archéologique

Cependant, ces découvertes ne semblent pas faire l'unanimité. Cité par le Daily Mail, l'egyptologue Thomas Schneider qualifie ces recherches de «non prouvées et trompeuses», expliquant que «des identifications arbitraires de certaines lettres peuvent fausser la lecture de l'histoire ancienne». Il précise également que les inscriptions de l'époque proto-sinaïtique sont connues pour être difficiles à déchiffrer.

De son côté, Michael S. Bar-Ron soutient que ses recherches doivent être poursuivies et attend que celles-ci soient vérifiées par ses pairs pour être prouvées. Il se défend néanmoins : «Tirer des conclusions sur la base d'une ou deux inscriptions serait faible, effectivement, mais elles reposent plutôt sur ce que l'on comprend de l'ensemble complet découvert à Sérabit el-Khadim. Je ne saurais trop insister sur l'importance de lire la protothèse que j'ai publié».