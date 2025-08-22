Camion piégé, drones explosifs... Au moins 18 morts dans deux attaques en Colombie

La Colombie a connu jeudi une journée noire avec deux attaques coordonnées, un camion piégé à Cali et une offensive contre un hélicoptère de police. Le bilan s’élève à au moins 18 morts et des dizaines de blessés.

La Colombie a vécu jeudi une double offensive sanglante. À Cali, un camion piégé a explosé près d’une base aérienne. Dans le même temps, en Antioquia, un hélicoptère de la police a été visé par un drone explosif.

Hace pocos minutos hubo una explosión de un carro bomba en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Es muy lamentable que #Colombia esté reviviendo esta época de atentados nuevamente. Que Dios los proteja. pic.twitter.com/i3tALkNXqm — ela ferris (@ElaFerris) August 21, 2025

La troisième ville du pays, Cali, a été secouée par une puissante explosion jeudi 21 août. Un camion piégé a explosé près d’une base aérienne, provoquant la mort d’au moins six personnes et faisant une soixantaine de blessés, selon les autorités locales.

Sur les réseaux sociaux, les images sur place montrent des passants ensanglantés au sol, un camion en flammes, des véhicules pulvérisés et de nombreuses vitres soufflées. «Il y a eu des morts parmi les personnes passant sur l’avenue», a témoigné, auprès de l'AFP, Alexis Atizabal, un artisan dont l’atelier a été soufflé par l’explosion.

Le maire de Cali, Alejandro Eder, a immédiatement dénoncé une «attaque narcoterroriste» et appelé à une «militarisation» de la ville. Il a interdit la circulation des camions et annoncé une récompense de 10.000 dollars pour toute information.

Hilo 2/2



Ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita anticiparnos a cualquier atentado terrorista en el país.



Estamos en máxima alerta: no se descartan medidas excepcionales ante la posibilidad de más ataques terroristas.



Reiteramos… https://t.co/7BNwXciXz1pic.twitter.com/rpaAjCH7MD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 21, 2025

Le ministre de la Défense Pedro Sanchez a désigné l’EMC, une dissidence des Farc, comme responsable, accusant le groupe d’avoir commis «un attentat terroriste injustifiable contre la population civile de Cali». Pour lui, cette offensive est «une réaction désespérée face à la perte de contrôle du narcotrafic» dans la région.

Des policiers pris pour cible

Quelques heures plus tôt, à environ 150 kilomètres de Medellín, un hélicoptère de la police a été attaqué par un drone explosif. L’appareil supervisait une opération d’éradication de plantations de coca lorsqu’il a été abattu. Douze policiers ont trouvé la mort.

#INDIGNANTE 🚨🚨🚨 "Coronamos". Así celebraron crimin-les que este 21AGO derribaron con dron explosivo un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia), donde murier-n seis uniformados y siete más resultaron herid-s cuando realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos. https://t.co/yYLKkiQO6Jpic.twitter.com/kMLiFYybc5 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 21, 2025

Le gouverneur d’Antioquia, Andrés Julián Rendón, a confirmé le lourd bilan et dénoncé une attaque attribuée à la guérilla Calarca, issue d’une scission de l’EMC. Selon un responsable policier, les assaillants ont harcelé les forces de l’ordre au sol, accentuant les pertes humaines.

Des vidéos diffusées en ligne montrent l’hélicoptère survolant la zone, puis une explosion, avant que l’appareil ne s’écrase.

Une escalade de la violence à un an de l'élection présidentielle

Ces attaques sanglantes s’inscrivent dans une intensification inquiétante des violences en Colombie. Elles surviennent moins de deux semaines après l’assassinat de Miguel Uribe, candidat favori de la droite, mort le 11 août des suites d’un attentat.

Le pays est plongé dans une spirale sécuritaire alors que la présidentielle approche, dans un climat déjà fragilisé par la montée en puissance des groupes armés financés par le narcotrafic. La gouverneure régionale, Dilian Francisca Toro, a affirmé que «le terrorisme ne nous vaincra pas», appelant à l’unité face à ces menaces.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, le président de gauche Gustavo Petro tente de relancer les pourparlers avec les différents groupes armés. Mais la plupart des discussions ont échoué ou stagnent. L’EMC avait accepté un cessez-le-feu en 2023, avant que son dirigeant Ivan Mordisco ne rompe les négociations l’année suivante.

En juin dernier, ce même groupe avait revendiqué une série d’attaques dans le sud-ouest du pays, qui avaient coûté la vie à cinq civils et deux policiers.