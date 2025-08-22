Costa Rica : la découverte d'un mystérieux requin à la peau orange continue de fasciner et d'intriguer les scientifiques

Il y a un an, un imposant requin à la peau orange a été observé au large des côtes Caraïbes. Les scientifiques expliquent cette couleur singulière par une maladie rare observée chez l'animal.

Une découverte surprenante. Un requin atteint de xanthisme, une anomalie souvent génétique qui provoque l'apparition de pigments jaunes ou oranges à la surface de la peau, a été capturé par des pêcheurs costariciens à l'été 2024.

Les photos prises sur le bateau avaient à l'époque rapidement fait le tour du monde. Les scientifiques se sont alors rapidement penchés sur ce cas inédit. Un groupe de trois chercheurs sud-américains a donc mené des investigations, dont les résultats ont été publiés au début du mois d'août dans la revue Springer Nature.

«nous documentons le premier cas de xanthisme chez les requin-nourrices»

«Le xanthisme, caractérisé par une pigmentation jaune, est rare chez les espèces marines et n'a jamais été observé chez les poissons cartilagineux des Caraïbes. Ici, nous documentons le premier cas de xanthisme chez un requins-nourrice, rencontré dans les eaux du Costa Rica», ont-ils expliqué.

«Cette découverte unique suggère que le xanthisme n'entrave pas la survie de cette espèce [...], et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les facteurs génétiques ou environnementaux potentiels influençant cette anomalie de pigmentation rare chez les requins», ont-t-il poursuivi.

Cette pathologie peut avoir une cause génétique ou alimentaire. Parmi les espèces touchées, on retrouve les reptiles, les amphibiens, les poissons et surtout les oiseaux. Une étude de l'Université Cornell a démontré que 4% des oiseaux pouvaient être concernés.