Etats-Unis : un accident d'autocar fait plusieurs morts dans l'Etat de New York

Plusieurs personnes sont mortes dans l'accident. [Bryan R. Smith / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé ce vendredi sur une autoroute du nord de l'État de New York, faisant de nombreuses victimes dont plusieurs morts, a annoncé la police. 

Un bus touristique revenant des chutes du Niagara s'est renversé dans le nord de l'État de New York ce vendredi 22 août, causant plusieurs décès et des dizaines de blessés, ont indiqué les autorités.

Selon une information de CNN, le véhicule transportant une cinquantaine de passagers roulait vers l'est sur l'autoroute Interstate 90 à Pembroke, près de Buffalo, lorsqu'il a perdu le contrôle «pour des raisons inconnues» avant la sortie. Il a ensuite dévié vers le terre-plein central, a surcorrigé et a terminé dans le fossé.

La majorité des passagers, principalement d'origine indienne, chinoise ou philippine, ont subi des blessures telles que des coupures, contusions et écorchures, selon les précisions de James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'État de New York.

Aucun bilan établi pour le moment

Plusieurs victimes ont été transportées vers l'hôpital de Buffalo ainsi qu'au Centre médical du comté d'Erie après avoir été éjectées ou coincées dans l'accident.

La police a confirmé plusieurs décès sans communiquer de bilan précis. Le chauffeur aurait survécu et serait «vivant et en bonne santé». Les secours continuent d'intervenir sur place et «de nombreux» sauvetages sont toujours en cours.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a qualifié l'accident de «tragique», déclarant que «les autorités locales qui s'efforcent de secourir et d'aider toutes les personnes impliquées» sur le réseau social X.

Sur le même sujet Bénin : 37 morts et 6 disparus après la chute d’un bus dans le fleuve Ouémé Lire

L'autoroute est actuellement fermée dans les deux sens à proximité du lieu de l'accident. «Attendez-vous à de gros retards et à des itinéraires de voyage alternatifs», a déclaré la police locale. 

Etats-UnisNew YorkAccident

