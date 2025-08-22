Japon : pourquoi cette ville veut-elle limiter à deux heures par jour l'utilisation du smartphone ?

Afin de préserver la «santé physique et mentale» des jeunes, une ville japonaise a proposé de limiter l’utilisation des téléphones portables en dehors du temps de travail à deux heures par jour. Alors que la mesure ne se veut pas contraignante, plusieurs internautes ont vivement réagi, dénonçant son caractère irréaliste.

Cent-vingt minutes par jour. C’est le temps d’écran maximum imposé aux habitants de Toyoake, dans le centre du Japon, par la municipalité, afin de limiter l’utilisation des téléphones portables en dehors du temps de travail ou d’étude.

Selon le maire Masafumi Koki, son objectif est «d’empêcher l'utilisation excessive d'appareils provoquant des problèmes de santé physique et mentale (...) notamment des troubles du sommeil». Le texte invite aussi les élèves des écoles élémentaires à ne pas toucher à leur smartphone après 21 h 00, et après 22 h 00 pour leurs camarades des classes supérieures.

«Une limite impossible»

Et les réactions ont été immédiates. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont dénoncé le caractère irréaliste de la mesure. «En deux heures, je ne peux même pas lire un livre ou regarder un film», s’est plaint un utilisateur sur X. «Je comprends leur intention, mais une limite de deux heures est impossible» a décrié un autre.

Devant une telle polémique, le maire a indiqué que la limite ne serait pas obligatoire, rappelant que «les téléphones portables (étaient) utiles et indispensables». Autrement dit, la mesure ne fera l’objet d’aucune pénalité en cas de dépassement. Néanmoins, elle sera examinée la semaine prochaine et, en cas d’adoption, entrera en vigueur au mois d’octobre.

Cinq heures par jour sur Internet

La ville de Toyoake n’est pas la première à initier une telle mesure. En 2020, la région de Kagawa, dans l’ouest du pays, avait exigé que les enfants ne passent pas plus d’une heure par jour sur les jeux vidéo pendant la semaine, et pas plus d’une heure et demie le week-end.

Elle encourageait aussi à interdire aux enfants de 12 à 15 ans d'utiliser leurs smartphones après 21h00, et après 22h00 pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Il faut dire qu’au Japon, en moyenne, les jeunes passent plus de cinq heures par jour sur Internet pendant la semaine, note une étude publiée par l’Agence des enfants et des familles au mois de mars.