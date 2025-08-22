Toute l’actu en direct 24h/24
«Le Hamas a recruté de nouveaux terroristes grâce à l’argent obtenu dans le pillage de l’aide humanitaire», souligne Olivier Rafowicz

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Le Hamas a recruté de nouveaux terroristes grâce à l’argent obtenu dans le pillage de l’aide humanitaire», a expliqué le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowicz, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS. Il y a quelques heures, Israël a menacé de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'acceptait pas la paix à ses conditions.

IsraëlGazaConflit israélo-palestinien

