Pourquoi les Etats-Unis ne vont-ils plus délivrer de visas aux chauffeurs routiers étrangers ?

Les États-Unis ont annoncé jeudi interrompre la délivrance de visas aux chauffeurs poids lourds étrangers. L'administration américaine met en avant le fait que ces chauffeurs poseraient un certain nombre de problèmes.

La décision ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement américain a annoncé jeudi 21 août suspendre la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers, ces conducteurs étant accusés «de mettre en danger la vie des Américains».

«Nous suspendons toute délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux avec effet immédiat», a déclaré le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, sur le réseau X.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

«Le nombre croissant de conducteurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et nuit aux moyens de subsistance des camionneurs américains», a-t-il ajouté sans préciser les chiffres.

Dans sa politique de «l’Amérique d’abord», Donald Trump dénonce le manque de connaissances de la langue anglaise de ces chauffeurs étrangers et leur difficulté à s’exprimer.

Un exemple à l’appui

Cette annonce est prononcée après un accident de la route le 12 août en Floride, pour lequel un chauffeur de semi-remorque en situation irrégulière est accusé d'avoir causé la mort de trois personnes.

Le chauffeur, d'origine indienne, serait entré de manière illégale aux Etats-Unis depuis le Mexique. Lors d'un entretien après l'accident, il aurait échoué à un examen de compétences en langue anglaise, selon les autorités fédérales. L'administration Trump a fait grand bruit de cet accident, accusant les autorités d'États démocrates de laxisme en matière de délivrance de licences poids lourds.

«La non-application des règles, et des politiques extrémistes d'immigration ont fait basculer le secteur du transport routier dans l'anarchie, avec pour conséquence l'acquisition par des conducteurs étrangers non-qualifiés de permis pour manœuvrer des véhicules de 40 tonnes», a affirmé dans un communiqué mardi le ministre des Transports, Sean Duffy.

L'accident a pris une tournure politique puisque le chauffeur avait obtenu sa licence poids lourds en Californie, gouvernée par le démocrate Gavin Newsom, qui s'oppose à la politique migratoire de Donald Trump.

Le gouverneur a répondu que l'État fédéral, sous Donald Trump, avait délivré un titre de séjour à ce chauffeur d'origine indienne, et que la Californie avait coopéré pour son extradition vers la Floride.

Avant même cet accident, les républicains avaient les chauffeurs routiers étrangers dans le viseur, dénonçant une hausse du nombre d'accidents sans pour autant fournir de preuves d'un lien avec les migrants. En juin, le ministre Sean Duffy avait émis une directive imposant aux chauffeurs routiers d'être capables de parler anglais.

Répondant à une demande accrue, le nombre de chauffeurs aux Etats-Unis nés à l'étranger a plus que doublé entre 2000 et 2021, pour atteindre 720.000 selon les chiffres officiels fédéraux.

Plus de la moitié proviennent d'Amérique latine, avec un nombre croissant également venant de l'Inde ou d'Europe de l'Est, en particulier de l'Ukraine, selon des associations professionnelles du secteur.