Turquie : une touriste risque trois ans de prison pour avoir dansé au pied du drapeau national

La touriste a enchaîné les figures de pole dance sur le mat du drapeau turc du village d'Uçhisar. [@odatv/X]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Après avoir dansé sur le mât d’un drapeau dans le village turc d'Uçhisar, une touriste étrangère est sous le coup d'une enquête judiciaire. Le gouvernorat de Nevsehir évoque un «acte odieux».

Le drapeau est pour beaucoup de Turcs chose sacrée et une touriste étrangère, coupable de s'être laissée aller à quelques figures de pole dance sur un mât coiffé de la bannière nationale, vient de l'apprendre à ses dépens.

La jeune femme, de nationalité étrangère selon les autorités, est désormais visée par la justice, accusée d'insulte au drapeau turc, a annoncé jeudi sur X le gouvernorat de Nevsehir (centre), province abritant la Cappadoce et ses célèbres cheminées de fée sculptées par l'érosion.

un «manque de respect aux valeurs nationales»

Les autorités n'ont pas précisé si la jeune femme, qui encourt jusqu'à trois ans de prison, avait été identifiée et interpellée.

Sur une vidéo devenue virale, la touriste, manifestement rompue à l'exercice, enchaîne 12 secondes durant des mouvements de pole dance au pied d'un drapeau turc rouge et blanc dominant le village touristique d'Uçhisar.

Sur le même sujet Turquie : les autorités ordonnent l'arrestation de journalistes d'un magazine satirique pour un dessin de Mahomet Lire

«Une plainte pénale a été déposée et une enquête judiciaire ouverte», ont indiqué les autorités locales, qui estiment que les «valeurs nationales et morales de notre nation bien-aimée» ont été piétinées au cours de cet «odieux incident».

Turquiedansedrapeau

