«Une fausse facture de 4.100 euros» : deux touristes français utilisent l’IA pour tenter d’arnaquer un hôtel en Catalogne

Le 19 août dernier, deux touristes français ont été interpellés en Catalogne (Espagne). Et pour cause : ils ont tenté d’arnaquer un hôtel en utilisant de faux documents créés par l’intelligence artificielle.

Ces derniers ont essayé d’éviter de régler la facture de leur séjour, avec de faux documents créés par l’intelligence artificielle.

Un faux règlement de facture

Dans le détail, les escrocs, âgés de 26 et 28 ans, ont présenté au personnel de l’hôtel un reçu réalisé par l’IA, leur faisant croire qu’ils avaient déjà réglé la facture. Le montant total de celle-ci s’élèvait à 4.171,68 euros, une somme que le duo indiquait avoir payée par virement bancaire.

Selon les informations relayées par El Caso, lorsque la fraude a été détectée par les employés, ceux-ci ont proposé aux deux vacanciers de régler la note pour de bon.

Mais les deux touristes auraient à nouveau présenté de faux documents, tentant encore de tromper la vigilance du personnel.

Alertée par les employés, la police autonome de la Catalogne s'est rendue dans l’établissement et a mis la main sur les deux vacanciers qui devront répondre de leurs actes.