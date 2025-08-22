Une influenceuse fitness éjectée de son scooter sur l'autoroute puis fauchée par un camion

Nicole Brenda Santos Marins, créatrice de contenu fitness brésilienne et jeune mère de famille, est décédée dans un terrible accident lundi 18 août. Elle aurait perdu le contrôle de son scooter, percuté un véhicule en panne sur la bande d’arrêt d’urgence puis renversée par un camion.

Un véritable drame. L’influenceuse fitness Nicole Brenda Santos Marins a été victime d’un accident de la route, lundi 19 août. Alors qu’elle sortait d’un cours de sport qu’elle dispensait, la Brésilienne âgée de 28 ans a perdu le contrôle de son scooter sur une route de Palhoça, dans le sud du pays.

Comme le raconte Nationalworld, la jeune femme a ensuite percuté un véhicule en panne arrêté sur le côté d'autoroute, avant d'être elle-même renversée par un camion. Le conducteur du poids lourd a pris la fuite et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Nicole Brenda Santos Marins réalisait des cours en ligne, partageait ses routines sportives sur ses réseaux sociaux et travaillait dans une salle de sport locale, dans le quartier de Praia de Fora.

Son mari, dévasté, a rendu hommage à «une femme incroyable, une guerrière, une travailleuse acharnée, une mère merveilleuse». «Elle a tout fait pour voir son prince sourire, une femme de valeur, une partenaire simple, humble, avec un cœur immense qui transmettait bonté et lumière à quiconque l’approchait», a-t-il poursuivi sur ses réseaux sociaux.