X-37B : ce que l'on sait sur ce mystérieux drone spatial militaire américain

Ce jeudi 21 août, SpaceX a lancé, pour le compte de l'armée américaine le X37-B. Voici ce qu'il faut savoir sur cette navette spatiale autonome mystérieuse, capable de rester en orbite autour de la Terre pendant plusieurs centaines de jours.

Un nouveau décollage réussi. Ce jeudi, à 23h50, heure de Cap Canaveral, en Floride, le septième lancement de la navette autonome X-37B, diffusé en direct par SpaceX, a été réussi par l'entreprise spatiale du multimilliardaire Elon Musk.

More photos from tonight’s Falcon 9 launch of the X-37B Orbital Test Vehicle’s eighth mission to orbit pic.twitter.com/qURZEEqRQn — SpaceX (@SpaceX) August 22, 2025

«Le jeudi 21 août à 23h50 (heure locale), Falcon 9 a lancé la mission USSF-36 en orbite depuis le complexe de lancement 39A (LC-39A) du Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride», s'est félicité SpaceX sur son site.

Une navette capable d'atterrir toute seule

Dérivé d'un ancien projet de Boeing, le X-40A, le X-37B est une navette spatiale autonome possédant une soute cargo capable d'emporter des charges utiles en orbite.

D'un poids de 5,45 tonnes et long de 9 mètres, il est placé en orbite grâce à une fusée Atlas V, une Falcon 9 ou une Falcon heavy et est capable de revenir sur Terre par ses propres moyens.

Le X-37B, qui est le premier projet de navette spatiale américaine porté depuis le projet du Boeing X-20 Dyna-Soar, peut se placer sur une orbite comprise entre 230 et 1.064 km d'altitude.

Des expérimentations secrètes en orbite

Le projet a été lancé par la NASA en 1998 afin de remplacer la navette spatiale américaine en créant de nouvelles technologies pour les décollages orbitaux et les rentrées atmosphériques.

En 2004, il est repris par la DARPA à la suite d'une suppression budgétaire au sein de l'administration américaine. Une nouvelle fois pour des raisons financières, son développement est confié à l'US Air Force en 2006.

Just seven days until the eighth mission of the #X37B launches from Kennedy Space Center. Final preparations by AFRCO, in partnership with USSF, SSC and @spacex, are underway to launch on Aug. 21. #USSF36



More: https://t.co/3BPVZZYCs9pic.twitter.com/Fh6vaRaPdY — United States Space Force (@SpaceForceDoD) August 14, 2025

Particulièrement mystérieux, en raison des caractéristiques militaires de ses missions, le X37-B est capable de rester pendant très longtemps dans l'espace. Au total, ses deux exemplaires ont passé 2.886 jours en orbite terrestre basse et sa mission la plus longue, OTV-6, a établi un record avec 908 jours dans l'espace, soit deux ans et demi.

Le X-37B au Kennedy Space Shuttle Landing Facility, en 2017, après une mission de près de deux ans en orbite © HO / US AIR FORCE / AFP

Selon les analystes, les caractéristiques du X-37B peuvent lui permettre de remplir plusieurs missions : d'abord, l'utiliser comme un banc de test en orbite et une plate-forme pour des capteurs de reconnaissance et d'écoute militaire, notamment par voie radar, optique ou infrarouge.

Sa soute lui permettrait également de déployer des petits satellites de reconnaissance pour répondre à une situation de crise, en tant que véhicule de réparation et de maintenance en orbite, ou encore d’inspection et en tant que plate-forme antisatellite.