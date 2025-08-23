Etats-Unis : alertée par des cris, une enfant de 11 ans sauve son voisin de 5 ans tombé dans un puits

Outre-Atlantique, Juliana Fischer, 11 ans, a fait preuve d’un courage remarquable en sauvant son jeune voisin tombé dans un puits de six mètres.

À seulement 11 ans, Juliana Fischer est une héroïne locale. La fillette se trouvait chez elle, dans un quartier du Massachusetts (États-Unis), lorsqu’elle a entendu sa voisine, Kathleen Freeman, appeler désespérément à l’aide : son fils de 5 ans venait de tomber dans un puits dissimulé sous un couvercle mal fixé, rapporte le New York Post.

«J’ai entendu des cris, des hurlements, et quelqu’un qui criait : “Appelez le 911 !” », a-t-elle raconté à la chaîne américaine Local 12. Sans perdre une seconde, Juliana s’est précipitée dehors, guidée par les appels à l’aide.

Le petit garçon, Jack Buss, était tombé dans un puits d’environ six mètres de profondeur. Sans perdre une seconde et avec une lucidité impressionnante, Juliana s’est saisie d’une échelle située à proximité. Avec l’aide de son père, elle l’a descendue prudemment dans le puits, afin que Jack puisse remonter à la surface.

L'enfant est remonté sans trop de blessures, à l'exception de quelques égratignures mineures. Grâce à l’intervention rapide de Juliana, les équipes de secours n’ont eu que peu de travail à accomplir une fois sur place.

«Je voulais ma maman»

Une fois sur place, les pompiers ont sécurisé l’ouverture du puits en y posant une lourde plaque métallique, qu'ils ont fixée à l’aide de briques pour éviter qu'elle ne glisse de nouveau. Ils ont toutefois assuré à la mère de famille qu’une solution plus permanente serait rapidement mise en place.

Le petit Jack a quant à lui été transporté à l’hôpital le plus proche pour passer des examens complémentaires. Heureusement, ses blessures étaient légères. Interrogé par nos confrères, il a confié avoir été très effrayé par cet accident : «Je voulais ma maman», a-t-il confié timidement aux médias.

Kathleen Freeman, encore sous le choc, se souvient avec émotion de ce moment : «J’ai entendu un cri provenant de mon fils que je n’avais jamais entendu auparavant». En bas du puits, Jack était parvenu à rester debout, agrippé à un poteau. Sa mère tentait de le rassurer depuis la surface, tandis que Juliana et son père organisaient le sauvetage.

«Il a été très courageux, et je suis infiniment reconnaissante envers Juliana. J’ai ressenti un immense soulagement quand je l’ai vu remonter», a conclu Kathleen Freeman.

Juliana de son côté, a déclaré que tout le monde aurait fait comme elle : «Je ne sais pas… N’importe qui aurait fait la même chose». Une jeune fille très courageuse.