Etats-Unis : des parents arrêtés pour meurtre après avoir prétendu que leur bébé de 7 mois a été kidnappé

Un couple de parents a été arrêté vendredi 22 août en Californie pour le meurtre de leur bébé. Ils prétendaient que ce dernier avait été kidnappé le 14 août. Une hypothèse balayée par les enquêteurs.

Une histoire qu'on croirait tout droit sortie d'un film. Deux parents ont été arrêtés par la police en Californie ce vendredi, suspectés d'avoir tué leur bébé de 7 mois, Emmanuel. Eux avaient prétendu que celui-ci avait été enlevé dans un magasin de sport à Yucaipa le 14 août.

Interpellés à leur domicile de Cabazon (Californie), Jake et Rebecca Haro sont accusés de meurtre. La thèse de l'enlèvement évoquée par les parents ne tient pas la route pour les enquêteurs, qui privilégient la piste d'un infanticide commis par les parents eux-mêmes.

«Au cours de l'enquête jusqu'à présent, de nombreux entretiens ont été menés, des mandats de perquisition ont été signifiés, des preuves numériques et électroniques ont été recueillies et analysées de près», a détaillé le département du shérif du comté de San Bernardino dans un communiqué.

«Sur la base des preuves, les enquêteurs ont déterminé qu'un enlèvement à Yucaipa n'avait pas eu lieu. On pense qu'Emmanuel est décédé, et la recherche pour récupérer ses restes est en cours.»

SUSPECT 1: Jake Mitchell Haro, 32-years-old, Resident of Cabazon, CA

SUSPECT 2: Rebecca Renee Haro, 41-years-old, Resident of Cabazon, CA

VICTIM(S): Emmanuel Haro, seven-month-old Infant of Cabazon, CA



Un dispositif impressionnant

Un dispositif de police impressionnant a été mis en place pour l'arrestation des parents, comprenant chars, camions, véhicules blindés...

Visiblement endormis au moment de l'assaut, les deux suspects, la mère de 41 ans et le père de 32 ans, n'ont opposé aucune résistance. Ils ont été transportés à la prison du comté de Riverside et sont détenus sans caution.

«Les circonstances entourant cette enquête sont tragiques, et nous continuerons à rechercher Emmanuel», a déclaré le shérif Shannon Dicus dans son communiqué, remerciant tous ceux qui ont participé aux investigations. Et d'ajouter : «J'espère que notre système judiciaire tiendra les parents responsables».