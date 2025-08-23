Etats-Unis : le Salvadorien expulsé par erreur a été libéré de prison

L'immigré salvadorien qui avait été expulsé à tort des Etats-Unis avant d'y être rapatrié en juin dernier a été libéré de prison ce vendredi 22 août, ont indiqué les autorités.

La fin de ce feuilleton judiciaire ? Kilmar Abrego Garcia, un immigré salvadorien qui avait été expulsé des Etats-Unis vers son pays d'origine dans le cadre d'une vaste opération de bannissement de membres d'un gang, a été libéré de prison ce vendredi.

«Aujourd'hui a été une journée très spéciale, car j'ai revu ma famille pour la première fois depuis plus de 160 jours (...). Nous avons fait un pas de plus vers la justice, mais celle-ci n'a pas encore été pleinement rendue», a déclaré le principal intéressé au sortir de l'audience.

Accusé d'appartenir à un gang

En effet, l'expulsion de cet homme avait été déclarée illégale par un juge du Tennessee, qui avait ensuite demandé sa remise en liberté le 23 juillet dernier, en attente de son procès qui doit se tenir le 27 janvier 2026.

Le gouvernement Trump avait ensuite reconnu une «erreur administrative» concernant cet habitant du Maryland marié à une Américaine, qui avait été renvoyé au Salvador avec un peu plus de 250 autres personnes en mars.

Il est accusé par la Maison Blanche d'appartenir au MS-13, aussi appelée Mara Salvatrucha, un gang qui comprend des dizaines de milliers de membres, qualifié d'organisation criminelle transnationale.

Expulsé en Ouganda ?

Alors que l'homme a retrouvé sa liberté hier, ses proches et ses conseils appréhendent toutefois le procès de janvier 2026, ainsi que l'attente précédent l'audience.

«Bien que sa libération apporte un certain soulagement, nous savons tous qu'il est loin d'être en sécurité. La détention par l'ICE (police de l'immigration, ndlr) ou l'expulsion vers un pays tiers inconnu menace toujours de déchirer sa famille», a averti Simon Sandoval-Moshenberg, l'un de ses avocats, dans un communiqué.

Et pour cause, d'après plusieurs médias américains, le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) a prévenu les avocats de Kilmar Abrego Garcia d'un possible transfert en Ouganda, et qu'il devrait se présenter ce lundi 25 août devant les services de l'immigration.

Pour autant, le juge du Maryland qui avait été saisi par la famille depuis l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia, a interdit au gouvernement et à la police de l'immigration (ICE), de le remettre en détention une fois sa libération intervenue.