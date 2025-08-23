Etats-Unis : un accident d'autocar fait cinq morts dans l'Etat de New York

Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé ce vendredi sur une autoroute du nord de l'État de New York, faisant des dizaines de victimes et cinq morts, a annoncé la police.

Un bus touristique revenant des chutes du Niagara s'est renversé dans le nord de l'État de New York ce vendredi 22 août, causant cinq décès et des dizaines de blessés, ont indiqué les autorités.

Selon une information de CNN, le véhicule transportant une cinquantaine de passagers roulait vers l'est sur l'autoroute Interstate 90 à Pembroke, près de Buffalo, lorsqu'il a perdu le contrôle avant la sortie. Il a ensuite dévié vers le terre-plein central, et a terminé dans le fossé.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York.



6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients. This is a… pic.twitter.com/YXpv7AKcBP — Todd Paron (@tparon) August 22, 2025

La majorité des passagers, principalement d'origine indienne, chinoise ou philippine, ont subi des blessures telles que des coupures, contusions et écorchures, selon les précisions de James O'Callaghan, porte-parole de la police de l'État de New York.

Un premier bilan de cinq morts

Plusieurs victimes ont été transportées vers l'hôpital de Buffalo ainsi qu'au Centre médical du comté d'Erie après avoir été éjectées ou coincées dans l'accident.

Ce samedi, la police a communiqué un bilan plus précis faisant état de cinq morts. Le chauffeur aurait survécu et serait «vivant et en bonne santé».

«On pense qu'il a été distrait, a perdu le contrôle et a surréagi» avant de finir sa course dans un fossé, a par ailleurs déclaré un responsable de la police de l'État de New York présent sur place.

I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.



My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a qualifié l'accident de «tragique» sur le réseau social X.