L'administration Trump ordonne l'arrêt de la construction d'un parc éolien pourtant pratiquement achevé

L'administration Trump a ordonné vendredi l'arrêt des travaux sur un immense projet de parc éolien en mer au large de la côte nord-est, pourtant achevé à 80%.

«Le vent, ça ne marche pas». Voilà comment Donald Trump a justifié l'arrêt des travaux sur un parc éolien en mer pratiquement achevé sur la côte nord-est des États-Unis. Il s'agit du dernier d'une série de coups portés à des projets d'énergie renouvelable par le gouvernement américain.

Le projet Revolution Wind, dont la construction a démarré l'an dernier après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, doit alimenter plus de 350.000 foyers de l'Etat de Rhode Island, selon son constructeur, l'entreprise danoise Ørsted.

Matthew Giacona, directeur du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), a publié une lettre vendredi exigeant l'«arrêt de toute activité en cours» du projet pour permettre un examen. «En particulier, BOEM cherche à répondre à des inquiétudes concernant la protection d'intérêts de sécurité nationale aux Etats-Unis», sans apporter davantage de précisions.

«Vous ne pouvez pas reprendre les activités tant que BOEM» n'aura pas terminé son examen, a-t-il ajouté. De son côté, l'entreprise a affirmé qu'elle «évaluait toutes les options pour régler la question rapidement» y compris le recours à «de possibles procédures légales».

Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai

Mais la ferme éolienne est presque achevée, avec 45 des 65 turbines prévues déjà installées, selon l'entreprise, qui espère toujours terminer le projet à la fin de l'année prochaine. Depuis son retour à la Maison Blanche en début d'année, Donald Trump a signé une série de décrets mettant un coup d'arrêt à l'éolien.

Il a notamment imposé un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre. «Nous n'allons pas faire le coup de l'éolien», avait tranché Donald Trump en janvier, avançant que les turbines sont «laides», «bousillent le paysage» et «tuent les baleines».

Ørsted, leader du développement d'énergie éolienne offshore, a annoncé lundi devoir lever 9,4 milliards de dollars via une émission de titres, pour faire face aux conséquences des décisions américaines gelant les projets de parcs éoliens.

Empire Wind, un autre gigantesque projet éolien offshore au large des côtes de New York, construit par le Norvégien Equinor, a été temporairement arrêté par l'administration Trump à la mi-avril.