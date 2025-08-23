Pays-Bas : des appels à chasser les Israéliens lancés sur les réseaux sociaux

Des touristes israéliens ont été violemment agressés vendredi 22 août dans un parc de vacances situé dans la province de Flevoland, à l'est d'Amsterdam, après un appel à la violence sur les réseaux sociaux. La police néerlandaise a ouvert une enquête.

La situation sécuritaire des Israéliens aux Pays-Bas se dégrade dangereusement, avec une flambée préoccupante de l'antisémitisme. Ces derniers jours, après un appel à la haine sur les réseaux sociaux, des touristes israéliens ont été violemment agressés dans un parc de vacances.

Les faits se sont déroulés dans la province de Flevoland, à l'est de la capitale Amsterdam. Deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

C'est une vidéo qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux qui a mis le feu aux poudres. Elle appelle la population à repérer, chasser et agresser les Israéliens, suggérant qu'ils sont «de potentiels criminels de guerre de l'entité sioniste».

Un épisode d'antisémitisme similaire à celui de l'automne dernier

«Une fois de plus, les Israéliens sont attaqués aux Pays-Bas, a réagi le ministère des Affaires Étrangères israélien. Israël appelle le gouvernement des Pays-Bas à revenir à la raison (...) pour localiser les criminels et les traduire en justice».

Cet épisode de violence n'est pas sans rappeler les tristes événements du mois de novembre 2024. En marge d'un match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv le 7 novembre 2024, des supporters du club israélien avaient été violemment agressés et chassés.

Plus de 60 personnes avaient été interpellées et cinq hommes avaient été condamnés pour violence.