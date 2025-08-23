Portugal : un pompier meurt en luttant contre les incendies, la quatrième victime depuis le début de l'été dans le pays

Une quatrième victime des incendies de forêt a été annoncée par la présidence portugaise ce samedi. Il s’agit d’un pompier de 45 ans en service actif.

Ce samedi 23 août, la présidence portugaise a annoncé le décès d’un pompier blessé en intervention, alors qu’il luttait contre l’un des incendies de forêt qui ravagent actuellement le pays. Le soldat du feu a succombé à ses blessures peu après son hospitalisation.

Dans un communiqué officiel, la présidence a présenté ses condoléances à la famille, saluant la mémoire du pompier «tragiquement décédé après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», située dans le nord du Portugal. L'homme était âgé de 45 ans.

Quatre décès enregistrés depuis le début de l’été au Portugal

Trois foyers d’incendie restent actifs dans le pays, mobilisant des milliers de pompiers sur le terrain.

Depuis la fin juillet, le Portugal est confronté à une recrudescence d'incendies de grande ampleur, attisée par des conditions météorologiques extrêmes.

Ce dernier décès porte à quatre le nombre de victimes depuis le début de l’été. Parmi elles : un ancien maire de la ville de Guarda, à l’est du pays, un pompier en service, et un homme d’une soixantaine d’années, bénévole à Mirandela, qui participait aux efforts de lutte contre les flammes.