Turquie : deux ados néerlandais de 15 et 17 ans retrouvés morts dans leur hôtel

Les médias turcs ont rapporté que deux adolescents néerlandais, en vacances à Istanbul, ont été retrouvés morts dans leur chambre d’hôtel. [@Yasin AKGUL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi 23 août, les médias turcs ont rapporté que deux adolescents néerlandais, en vacances à Istanbul, ont été retrouvés morts dans leur chambre d’hôtel. Leur décès pourrait être lié au repas qu’ils avaient consommé la veille au soir.

Un repas qui tourne au drame ? Ce samedi 23 août, la chaîne de télévision turque NTV a rapporté que deux adolescents néerlandais ont été retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel à Istanbul, dans des circonstances encore floues.

Âgés de 15 et 17 ans, les deux jeunes hommes séjournaient avec leur père dans un établissement du quartier de Fatih, au cœur de la ville turque. Selon les premiers éléments relayés par les médias locaux, leur décès pourrait être lié au dîner consommé la veille au soir, dans le quartier touristique de Taksim.

Leur père, qui voyageait avec eux, a été retrouvé vivant, mais en état de choc après avoir découvert les corps sans vie de ses enfants. Il a immédiatement été hospitalisé. D’après NTV, l’homme avait accompagné ses fils au restaurant, mais n’avait rien consommé.

Une enquête a été ouverte

L’alerte a été donnée par le personnel de l’hôtel après avoir entendu le père appeler à l’aide. Mehmet Kırdag, un employé de l’établissement, raconte : «Il appelait ses enfants. Lorsque j’ai frappé à la porte et que je suis entré, les deux fils étaient morts, l’un dans le lit, l’autre par terre.»

À l’arrivée des secours, les adolescents étaient déjà décédés. «Le père était en état de choc. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital», ajoute l’employé.

Sur le même sujet Néerlandaise violée et séquestrée à Saint-Ouen sur fond de trafic de médicaments : deux hommes remis en liberté à l’issue de leur garde à vue Lire

Selon NTV, la police turque a ouvert une enquête pour établir les causes précises du drame. 
 

