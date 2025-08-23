Venezuela : face aux «menaces américaines», le président Nicolas Maduro appelle à la mobilisation du pays à partir de ce week-end

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a appelé à une mobilisation sans précédent en réponse à l'administration Trump, qui a lancé une opération anti-drogue mobilisant d'importants moyens navals au large des côtes du pays.

Le Venezuela riposte. Cette semaine, le président du pays, Nicolas Maduro, a appelé les réservistes et «tout le peuple» à une mobilisation inédite ce week-end, afin de faire face aux «menaces» des États-Unis.

En effet, le gouvernement Trump a lancé une opération anti-drogue déployant des forces navales dans les Caraïbes avec la présence, selon une source de l’administration américaine, de trois navires de guerre dans les eaux internationales au large du Venezuela. Washington envisageait également d’envoyer 4.000 marines dans la zone, selon des médias américains.

Une élection pas reconnue par les États-Unis

«J’ai jugé nécessaire et opportun que samedi et dimanche, nous ayons une grande mobilisation (...) pour dire à l’impérialisme : "Assez de vos menaces ! Le Venezuela vous rejette, le Venezuela veut la paix !"», a déclaré Nicolas Maduro ce vendredi au cours d’une cérémonie de décoration de miliciens.

Le leader vénézuélien a, cette semaine, annoncé un plan spécial pour cette mobilisation avec le déploiement de 4,5 millions de miliciens sur tout le territoire. Ces derniers sont des civils défendant l’idéologie de l’ex-président Hugo Chavez, dont Nicolas Maduro se présente comme l’héritier.

Ce dernier a aussi indiqué organiser une réunion avec «tout le système de défense nationale» pour «ajuster» les plans.

Cette décision de Nicolas Maduro risque de faire monter les tensions entre le Venezuela et les États-Unis : Washington ne reconnaît officiellement pas le résultat des deux dernières victoires électorales du président vénézuélien, et l’accuse même de diriger le cartel des Soles, considéré comme une organisation criminelle de trafic de drogue par l'administration américaine.