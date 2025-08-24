Guerre en Ukraine : le Pentagone empêche Kiev de frapper en profondeur la Russie, selon une enquête

En novembre 2024, Washington avait autorisé Kiev à employer des missiles ATACMS pour viser des objectifs en Russie. Mais, depuis, les autorités américaines ont affermi leur position sur cette question, affirme une enquête du Wall Street Journal.

Une ligne qui s'est durcie. Alors qu’en novembre 2024, l’administration Biden avait donné son feu vert à l’Ukraine pour utiliser des missiles ATACMS («Army Tactical Missile System») contre des cibles situées en territoire russe, la position américaine semble avoir évolué ces derniers mois.

Selon une enquête du Wall Street Journal, parue le samedi 23 août, le Pentagone bloquerait désormais, et ce depuis plusieurs mois, l’emploi de ces armes à longue portée par Kiev.

Des missiles au coeur de tensions diplomatiques

Des responsables américains, cités anonymement par le quotidien économique américain, affirment qu’un processus d’autorisation de haut niveau au sein du ministère de la Défense empêche l’Ukraine de recourir à ces missiles depuis la fin du printemps. Une tentative de frappe aurait même été refusée par Washington, selon deux sources proches du dossier.

Les ATACMS, entrés en service durant la guerre du Golfe en 1991, peuvent atteindre des cibles à plus de 300 kilomètres, selon les dernières versions. Redoutés pour leur capacité de frappe en profondeur, ces missiles sont aujourd’hui au cœur de tensions diplomatiques alors que l’équilibre stratégique entre Kiev, Moscou et Washington évolue.

Ce changement de cap intervient dans un contexte politique nouveau. Donald Trump, de retour sur la scène internationale, chercherait à ouvrir une voie de négociation avec Vladimir Poutine, mettant ainsi un coup de frein à certaines initiatives militaires ukrainiennes. Selon le Wall Street Journal, cette position s'inscrit dans une volonté de la Maison Blanche de faciliter l’ouverture de pourparlers de paix avec Moscou.

La crainte d'une escalade

La décision finale quant à l’usage des ATACMS reviendrait désormais au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, récemment nommé. Ce dernier incarne la ligne dure de l’administration Trump, qui s'était opposée, dès décembre dernier, à l’envoi de missiles longue portée en Russie.

Dans une interview accordée au Time, Donald Trump avait critiqué cette stratégie, la jugeant dangereuse et contre-productive : «Nous ne faisons qu’aggraver la situation», déclarait-il.

Initialement réticents à livrer ces missiles par crainte de provoquer une escalade ou d’être perçus comme cobelligérants par Moscou, les États-Unis avaient revu leur position en novembre dernier, après l'engagement direct de troupes nord-coréennes dans le conflit.

Une dynamique aujourd’hui remise en question par le changement d'administration à Washington.