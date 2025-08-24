Guerre en Ukraine : une centrale nucléaire et un port pétrolier russes incendiés après des frappes de drones menées par Kiev

Une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russes ont été touchés par des drones ukrainiens, entraînant des incendies dans l'enceinte de ces infrastructures ce dimanche.

Les combats se musclent sur le front russo-ukrainien. Kiev a lancé une série d'attaques aux drones sur le territoire russe dimanche, jour l'Ukraine célèbre son indépendance, provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier.

Les autorités locales russes ont indiqué dans la nuit avoir intercepté des drones ukrainiens dans des régions parfois loin du front comme celle de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) ou sur la Volga.

Une centrale nucléaire et un terminal pétrolier visés

C’est la défense anti-aérienne russe qui a abattu l'un de ces drones peu après minuit heure locale. L'engin a ensuite «explosé et endommagé un transformateur auxiliaire» sur le terrain de la centrale nucléaire située dans la région russe frontalière de Koursk, a annoncé son opérateur sur son compte Telegram.

Overnight, several drones launched by Ukraine struck the gas and oil export terminal at the Port of Ust-Luga in the Leningrad Oblast of Northwestern Russia, near the border with Estonia and on the Gulf of Finland. Several fires can be seen burning at the port, with the smoke… pic.twitter.com/EsLiIgkBgW — OSINTdefender (@sentdefender) August 24, 2025

Ce dernier a par ailleurs ajouté que «l'incendie a été éteint», en précisant qu'il n'y avait aucune victime, mais que la puissance d'un réacteur avait tout de même été réduite. Selon lui, «le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n'a pas changé et correspond aux niveaux normaux».

Depuis le début de la guerre en Ukraine débuté par la Russie en 2022, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) met en garde contre le risque d'une catastrophe, notamment à la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, occupée depuis mars 2022 par la Russie.

Sur la côte de la Baltique, ce ne sont pas moins de dix drones qui ont été interceptés sur le port d'Oust-Louga, près de Saint-Pétersbourg. Cela a provoqué un incendie dans un terminal pétrolier du groupe russe Novatek, a indiqué le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur Telegram. «Les pompiers et le ministère des Situations d'urgence sont à l'œuvre pour l'éteindre», a-t-il ajouté.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a lancé des dizaines de drones vers le territoire russe. Elle vise singulièrement les raffineries et les dépôts de pétrole russes. Les nouvelles attaques ukrainiennes sont intervenues alors que l'Ukraine, ancienne république soviétique, célèbre dimanche ses 34 ans d'indépendance.

À ce propos, le chef des armées Oleksandre Syrsky a précisé dimanche matin que «le peuple ukrainien ne se rendra jamais et ne renoncera jamais à son Indépendance». De son côté, le chef de la diplomatie, Andriï Sybiga, a qualifié l'indépendance de l'Ukraine de «pierre angulaire de la sécurité de l'Europe».

Alors que Moscou et Kiev s'accusent respectivement de bloquer l'organisation d'une éventuelle réunion avec son homologue russe, Donald Trump a annoncé vendredi se donner «deux semaines» pour décider de sa ligne concernant ce conflit.